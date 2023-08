Mostovi in ceste: infrastrukturni podvig, kot ga še ni bilo

Poleg poškodovanih cest in železniških tirov bodo velik zalogaj pri sanaciji posledic tokratnih poplav prenove oziroma novogradnje poškodovanih mostov. Po podatkih direkcije za infrastrukturo je neprevoznih več mostov na državnih cestah. V prihodnjih dneh bodo posebne popisne komisije, v katerih bodo cestni nadzorniki in strokovnjaki za mostove, pregledale vse mostove, ki so bili uničeni v minulih poplavah.