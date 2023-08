Kako hitro mine leto dni! Legendarna rekorderka na britanskem prestolu, kraljica Elizabeta II., je umrla 8. septembra lani, štiri mesece po 96. rojstnem dnevu. Čeprav je Britaniji vladala več kot sedemdeset let, na Otoku ob prvi obletnici njene smrti ne bo nobenih javnih ali državnih spominskih slovesnosti in prireditev. Delno zato, ker je lansko desetdnevno poslavljanje od kraljice, vključno s pogrebom, davkoplačevalce stalo 187,5 milijona evrov, kar je sredi gospodarske in draginjske krize poželo široke kritike. Grad Balmoral, ki je v zasebni lasti monarha, že odkar ga je leta 1852 kupil princ Albert, mož kraljice Viktorije, praprababice Elizabete II., je namreč na Škotskem. Elizabeta II. je tam leto za letom preživljala poletne počitnice. Na tej njej najljubši posesti, ki jo je po njej podedoval kralj Karel III., je tudi umrla.

Balmoralski grad je Elizabeta leto za letom tudi sama obiskovala februarja, na obletnico smrti očeta, kralja Jurija VI., da bi se ga spominjala daleč od oči vseh drugih. Kaže, da bo to postala tudi tradicija njenega naslednika, Karla III., vendar z razliko. Ob prvi obletnici kraljičine smrti je na Balmoral povabil vse člane širše kraljeve družine. Razen, kot trdijo najbolje obveščeni dvorni dopisniki, ki so trobila kraljeve družine, princa Harryja in njegove žene Meghan, čeprav naj bi mlajši sin pred dnevi predlagal »premirje«. Glavni nasprotnik sprave naj bi bil Harryjev brat, prestolonaslednik in valižanski princ William.

Drama kraljičinega dne slovesa

Skoraj leto kasneje popolna slika zadnjega kraljičinega dne med drugim razkriva, da ni bilo naključje, da se Harry ni mogel posloviti od umirajoče kraljice. In da ni bil edini. Samo dva dni prej je Elizabeta II., res se je že opirala na palico, vendar s svojim znanim, nekoliko porednim nasmehom na Balmoralu, kot veleva ustava, potrdila Liz Truss za »svojo« tretjo premierko, ob dvanajstih premierjih, ki so se zvrstili pod njeno dolgo vladavino, ki se je začela leta 1952, ko je bil premier Winston Churchill. Istega dne ob 18. uri so sporočili, da se kraljica po nasvetu zdravnikov ne bo udeležila virtualnega srečanja privatnega sveta, najvišjega svetovalnega telesa monarha. Novopečeno premierko, ki se še niti ni vselila v rezidenco na Downing Streetu 10, kjer je ostala vsega 45 dni, so obvestili, da se utegne kraljičino zdravje hitro poslabšati. Ko je prestolonaslednik naslednje jutro ob sedmih s helikopterjem poletel z enega konca Škotske (Ayrshire) na drugega, proti več kot 400 kilometrov oddaljenemu Balmoralu, je bilo bolj ali manj jasno, da se kraljica poslavlja. Prispel je ob pol enajstih dopoldne. Kmalu se mu je pridružila žena Camilla, ki je bila tudi na Škotskem, a zelo blizu. Kraljičina hči Anne, ki je prav tako bila na Škotskem, je bila že pri materini postelji. Medtem so Trussovo in vodjo opozicije Starmerja po tihem obvestili, da kraljica umira. 32 minut po dvanajsti uri je Buckinghamska palača sporočila, da so kraljičini zdravniki v skrbeh za njeno zdravje in da so priporočili neprekinjen zdravniški nadzor. »Kraljica je udobno in na Balmoralu,« so dodali. Kako resno je bilo kraljičino zdravstveno stanje, je postalo jasno dvajset minut kasneje, ko so iz palače sporočili, da na Škotsko odhajajo vnuk William, sinova Andrew in Edward ter Edwardova žena Sophie. Ob dveh popoldne sta Harry in Meghan, ki sta bila na obisku v Britaniji zaradi udeležbe na podelitvi nagrad, sporočila, da odhajata na Škotsko. Dve uri kasneje, ob štirih, ko je bilo znano, da je Williamova žena Kate ostala doma z njunimi tremi otroki, verjetno zato, da ne bi prišla Meghan, je postalo jasno, da Meghan ni dobrodošla.

Slovo od kraljice zamudil tudi William

Še vedno je veliko ugibanja o tem, zakaj Harryja ni bilo na krovu vojaškega letala, s katerim so štirideset minut po drugi uri v Balmoral poleteli njegov brat, strica in Sophie. Nekateri trdijo, da je bil polet predviden prej, ob pol dveh. Princ Harry je najel zasebno letalo, s katerim je ob pol šestih z letališča Luton poletel proti Balmoralu. Bil je še v zraku, ko so ob pol sedmih sporočili, da je kraljica umrla. Sodeč po mrliškem listu je umrla »zaradi starosti« več kot tri ure prej, deset minut po tretji popoldne. To pomeni, da se od kraljice niso mogli posloviti niti William, Andrew, Edward in Sophie, saj so na letališču Aberdeen pristali 40 minut po njeni smrti. V Balmoral so se pripeljali z Williamom kot voznikom malo po peti uri popoldne, pol ure prej, preden so Britancem sporočili vest o kraljičini smrti. Ko je na aberdeenskem letališču pristal Harry, ob 18.45, je že ves svet vedel, da se je kraljica poslovila. Novopečeni kralj Karel III. se je že prej javno poklonil »monarhinji, materi, babici in prababici«. Buckinghamska palača še vedno vztrajno zanika, da kralju in njegovim pomočnikom ne bi uspelo obvestiti Harryja o njeni smrti pred uradno objavo o slovesu kraljice. »Javnost smo obvestili šele, ko smo obvestili vse člane družine,« je takrat dejal tiskovni predstavnik novopečenega kralja.