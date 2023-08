Ljubljano je zajela nogometna evforija, kakršne v obdobju nove Olimpije še ni doživela. Stadion Stožice, ki je postal prava domača trdnjava zeleno-belih, bo nabito poln. »Poln stadion je za vsakega igralca in trenerja najboljša možna stvar. Olimpija si zasluži poln stadion in ponosni smo, da bomo ob izjemni pomoči gledalcev igrali takšno tekmo. Pričakujemo zelo tekmovalno tekmo proti velikemu imenu evropskega nogometa. Pripravljeni smo na hud boj z Galatasarayem,« je sinoči pred novinarji poudaril trener Olimpije Joao Henriques, ki je včeraj obiskal tudi frizerja.

​Riere niso vprašali za nasvet

Ljubljanski strokovni štab je temeljito analiziral tekmeca, vendar za nasvet ni vprašal Alberta Riere, ki je bil pred lanskim prihodom v Olimpijo dve leti pomočnik trenerja v Galatasarayu in pred tem še igralec. Razlog je v tem, da je igralska zasedba povsem drugačna kot v letih, ko je temperamentni Španec deloval ob Bosporju. »O tekmecu vemo vse. Čeprav še ni v polnem tekmovalnem ritmu, premore obilo kakovosti in znanja. Galatasaray je super favorit, a v nogometu pred začetkom tekme nikoli ne veš, ali boš zmagal ali izgubil. Pripravljamo se na tekmeca, ki ima vrhunsko ekipo in trenerja, a tudi mi bomo odlično pripravljeni in motivirani. Naša moč je v kolektivu, ki želi napredovati,« je dodal 50-letni Portugalec, ki se ne obremenjuje s tem, kje bo prva in kje povratna tekma. »Pri nas je vseskozi enako. Ne glede na to, kdo je tekmec in kje igramo, želimo zmagati na vsaki tekmi. Razlika je le v tem, da bomo v Stožicah igrali pred 16.000 gledalci, v Carigradu pa pred 50.000. Več kot je gledalcev, večji kot je pritisk, bolj uživam. Če želimo napredovati, moramo odigrati dve fantastični tekmi. Tudi če bosta popolni, morda ne bo dovolj,« je Henriques odgovarjal na vprašanja desetih turških novinarjev.

Tisti, ki so vraževerni, pravijo, da je Olimpija letošnji poljub sreče porabila že proti Ludogorcu. Dodatna težava je, da zaradi treh rumenih kartonov 28-letni argentinski defenzivni vezist Agustin Doffo nima pravice nastopa. Je nosilec igre Olimpije, razbijalec igre tekmeca, kradljivec žog in izjemen borec. »Imam 27 igralcev. Imamo pripravljeno rešitev, ko Doffa ni na igrišču,« je samozavestno odvrnil Henriques. Najbolj logična rešitev je, da vlogo Doffa družno prevzameta Elšnik in Posavec. Takšna rešitev odpira možnost za nastop Izraelca Fadida, medtem ko ima Nukić vendarle pravico nastopa, potem ko je kazalo, da ne bo smel igrati zaradi rumenih kartonov. Večina navijačev je prepričana, da bi bil hitrejši in poletnejši Bristrić boljša rešitev za vodjo napada. Na seznamu poškodovanih je le Florucz.

»Navijači so v transu, a ni še konec naših uspehov. Naša misija v Evropi še ni končana, pred nami sta še dva kroga in iz njih želimo izvleči maksimum. Naslednji cilj je liga Evropa in če bomo uspešni v tretjem krogu, še liga prvakov. Znova bomo skupaj trpeli, a glede na formo in moštveni duh smo lahko uspešni proti klubom s precej večjo evropsko zgodovino ter desetkrat višjimi proračuni. Galatasaray je nov nogometni praznik v Ljubljani in to bo že tekma na ravni lige prvakov, mi pa moramo predvsem uživati. Imamo upanje in borili se bomo do konca, tako kot smo se vedno doslej,« je bil jasen kapetan Olimpije Timi Max Elšnik.

Sodnik bo švedski policist

Galatasaray, pri katerem se pozna, da je šele na začetku sezone, saj se bo turško prvenstvo začelo konec tedna, zato še ni uigran, pred tekmo z Olimpijo ni ničesar prepustil naključju. V Ljubljano je dopotoval s precej močnejšo zasedbo, kot je izločila Žalgiris, ko so manjkali največji zvezdniki. Mauro Icardi in Wilfried Zaha, ki po le dveh treningih še ni pripravljen, sta končno registrirana tudi za evropske tekme. Po poškodbi se vrača Urugvajec Lucas Torreira, ki je bil eden izmed nosilcev igre v lanski sezoni. Zaradi poškodbe bo manjkal le Nicolo Zaniolo, za katerega se govori, da ga bodo prodali Juventusu. Nosilci igre so še 37-letni urugvajski vratar Fernando Muslera, izkušeni Belgijec Dries Mertens, Španec Angelino, portugalski reprezentant Sergio Oliveira ... Turki so imeli po sinočnjem treningu nekaj pripomb na kakovost zelenice. »Poznamo, kako je Olimpija kakovostna in polna zanosa. V Ljubljano smo prišli po zmago. Moja ekipa je pripravljena in dala bo vse od sebe, da zaigra v ligi prvakov,« je napovedal 49-letni trener Galatasaraya Okan Buruk. Tekmo bo sodil 38-letni Šved Andreas Ekberg, ki je po poklicu policist.

*** Spoznali smo kakovost Olimpije. Pričakujem težko tekmo, veselimo se igranja v ligi prvakov. Kmalu bom star 37 let in verjetno je to moja zadnja sezona. Dries Mertens, igralec Galatasaraya

Olimpiji se obeta pot na sever Evrope V Nyonu v Švici so izžrebali pare zadnjega, četrtega kroga kvalifikacij za evropska tekmovanja. Če bi Olimpija v tretjem krogu kvalifikacij za ligo prvakov izločila Galatasaray, bi igrala z zmagovalcem dvoboja med Klaksvikom (Ferski otoki) in Moldejem (Norveška). V primeru poraza bo tekmovanje nadaljevala v kvalifikacijah za ligo Evropa, njen tekmec pa bo zmagovalec dvoboja Qarabag (Azerbajdžan) – HJK Helsinki (Finska). Če v kvalifikacijah za konferenčno ligo slovenska kluba napredujeta v četrti krog, bo Celje igralo z zmagovalcem tekme AEK Larnaca (Ciper) – Maccabi Tel Aviv (Izrael), Maribor pa z boljšim iz para Twente (Nizozemska) – Riga (Latvija).