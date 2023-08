Kje ste, Zdravko, Matej, Jelko?

Ob nedavnih katastrofalnih poplavah smo iz ust politikov te in one strani slišali, da se bodo zdaj poenotili. To nas veseli. Še bolj pa nas veseli, da bodo svojo priložnost očitno spet dobili junaki pandemičnega obdobja, ko smo se bojda tudi poenotili. Ni dvoma, da ne bo Zdravko našel kje na trgu najboljših (pravih mercedesov) razvlažilnikov zraka, ki bodo reševali življenja, in ni dvoma, da ne bo Matej za prevoz le-teh našel najboljših tovornjakarjev, ki se mu morda tokrat ne bodo izgubili nekje pri Postojni. In ko bo res hudo, ker po njegovih lastnih besedah se on pojavi le takrat, ko je res zelo hudo, se bo že od nekod prikazal še Jelko, in potem bo vse v redu.