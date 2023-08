V krajih, kjer ljudje čistijo poplavljene domove, imajo različne režime, kako ravnati s kosovnimi odpadki. V Litiji jih denimo občani pustijo na ulici, občina pa jih nato odpelje brezplačno. Prav tako v Trzinu, kjer odpadke vozijo v Ljubljano. V Kranju in Škofji Loki občani lahko naročijo odvoz odpadkov. V občini Medvode bodo za pomoč pri odvozu odpadkov zaprosili druge občine. Nekateri zbirni centri na poplavljenih območjih za zdaj ostajajo zaprti, tisti, ki že delujejo, pa se soočajo s pomanjkanjem prostora. Zaradi povečanega obsega dela občane pozivajo k strpnosti, tiste z lastnim prevozom pa prosijo, da odpadke sami pripeljejo v zbirne centre in pomagajo pri njihovi pravilni razvrstitvi.

V nekaterih krajih, denimo v Mengšu, pa so občani začeli odlagati odpadke na mestih, ki za to niso predvidena, kar civilni zaščiti in redarjem povzroča veliko nevšečnosti.

Največ težav imajo zbirni centri za odpadke, ki morajo poleg rednih odvažanj skrbeti še za popoplavne odpadke. Nekateri so zaradi povečanega povpraševanja konec tedna delali tudi izven rednega časa. V Mengšu so domačini zbirno mesto oblikovali kar pri zdravstvenem domu. Prizadeti v poplavah in prostovoljci zdaj odpadke odlagajo skoraj nenadzorovano, saj kraj nadzira le nekaj predstavnikov civilne zaščite. Ti so prepričani, da takšen način zbiranja odpadkov ni rešitev, saj se poleg slabega nadzora in prepočasnega odvažanja odpadkov že dogajajo kraje odpadkov, ki jih nekateri krajani želijo preprodajati.

Podobno je v Medvodah, kjer bodo po besedah župana Nejca Smoleta poleg podjetja Voka Snaga, ki v občini redno izvaja komunalne storitve, za pomoč zaprosili tudi druge občine, pri čemer si želijo predvsem delovnih strojev. V Litiji, kjer so že začeli sanirati najbolj prizadeta območja, opozarjajo, da občani odpadke namestijo na prava mesta. Župan Franci Rokavec je zagotovil, da bo strošek odvozov v celoti krila občina. V Trzinu občani po dogovoru s civilno zaščito odpadke za odvoz puščajo na robovih dvorišč in cest. »Dva tovornjaka, ki sta bila polna, smo že odpeljali na zbirališče v Dob pri Ljubljani in v Ljubljano,« je pojasnil vodja civilne zaščite Trzin Miha Pavšek.

V zbirni center Suhadole, ki je namenjen občanom Kamnika in Komende, je bilo mogoče odpadke pripeljati tudi minulo soboto. Ob delavnikih je odlagališče odprto vsak dan med 6. in 19. uro, kar predvidoma zadošča, so odgovorili na vprašanje, ali razmišljajo o podaljšanju obratovanja. V Kranju lahko občani brezplačen odvoz odpadkov naročijo na telefonski številki (04)28-11-303 med delavnikom in po elektronski pošti komunale.

Tako kot v Kranju bodo tudi v Škofji Loki prioritetno pobirali odpadke od vrat do vrat pri vseh, ki jih bodo pripravili vnaprej. Občane, ki imajo lasten prevoz, pozivajo, naj odpadke pripeljejo v zbirni center Draga, ki obratuje vsak dan do 18. ure. Na parkirišču nekdanje vojašnice so začasno uredili zbirališče odpadnega lesa.

Na nekaterih območjih odvoz še ni mogoč

Na Koroškem so bili v petek zaprti vsi zbirni centri, moten je bil tudi odvoz odpadkov. Na tistih območjih, kjer je dostop smetarskim vozilom že omogočen, bo družba Koncerod začela redno odvažati odpadke. Z drugih lokacij jih bodo odpeljali z interventnim odvozom takoj, ko bo to mogoče, zato uporabnike na nedostopnih območjih prosijo, naj odpadke zadržijo in jih skladiščijo v vrečkah.

V petih zbirnih centrih so se odločili, da delovni čas podaljšajo za dve uri. Centri Dobja vas na Ravnah na Koroškem, Dovže v Mislinji, Muta - Vuzenica v Muti, Pamče v Slovenj Gradcu in Radlje v Radljah ob Dravi bodo tako zdaj odprti med 8. in 17. uro, vključno s sobotami. Do ureditve razmer na lokaciji ostajata zaprta zbirna centra Lokovica na Prevaljah in Otiški Vrh v Dravogradu.

V družbi Simbio, ki upravlja odpadke v Spodnji Savinjski dolini, ki je bila v ujmi med bolj prizadetimi, so se odločili, da zbirne centre Prebold, Polzela in Braslovče odprejo izjemoma danes in jutri med 10. in 16. uro. Preostali zbirni centri, Bukovžlak, Žalec, Vransko in Vojnik, obratujejo po običajnem urniku. Na sprejem večjih količin odpadkov iz regije so pripravljeni z okrepljenimi delovnimi ekipami.

»Ogromno odpadkov je, komunale na prizadetih območjih so večinoma zasute,« je za STA potrdil direktor GZS – Zbornice komunalnega gospodarstva Sebastijan Zupanc. Marsikje vladajo izredne razmere, primanjkuje tako ljudi kot prostora za odlaganje odpadkov, je dodal. Vendar občani večinoma lahko oddajajo odpadke, ponekod pa so že vzpostavili nadomestne centre.