Kva čmo(k): takle mamo

Kako naj zdaj to začnem, da ne bo slišati kot zafrkancija. Ni zafrkancija, ampak obešenjaški humor, ki se te poloti, ko opaziš, da ti med nožnimi prsti raste žabja plavalna kožica, prihajaš pa s Štajerske. Nemogoče je mogoče! Zadnje čase, kaj čase, zadnje tedne in mesece toliko časa preživim v bataškornjih, da sem se navadila vanje stopati kar golih nog. Brez nogavic. Ker z vodo je zadnje tedne in mesece (če se ne motim in ne morem se motiti, kajti česa takega ne pozabiš: od šestnajstega maja zvečer) tako, da vedno sega čez višino škornjev in potem steče noter in potem so nogavice res še zgolj potrata udobja in časa. Pa kdo bo čmokal v tisti premočeni tkanini?! In jo potem še pral?! In torej: bosih nog naokrog, čof, čof, čof, prstki migajo kot kraki in telo dobiva nove oblike, nove odlike, predvsem pa nove mišice. In prisežem, da sem včeraj med tuširanjem na dnu tuš kabine zagledala krake s sijajno plavalno kožico zeleno-zdrizaste barve, ki so capljali po keramiki, kakor da se hočejo pognati od tal in skočiti v luft.