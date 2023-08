Bomo zmogli? Bomo, ja!

V času velikih kriz, tudi okoljskih, države in njihovi državljani ob izrazih sočutja najbolj cenijo ponujeno pomoč. Zavedanje, da nisi sam, vliva upanje. Slovenija v žalosti, bridkosti usode, a hkrati tudi sreči, da so v divjanju narave, tej največji okoljski katastrofi od osamosvojitve, skorajda vsi preživeli, ni nič kaj dosti drugačna, kot so bile v zadnjih desetletjih zaradi požarov opustošene Španija, Portugalska, Grčija ali pa zaradi poplav prizadete Nemčija, Francija, Češka, Avstrija … Seznam prizadetih držav je dolg. Njegov obseg je enak številu držav v mednarodni skupnosti. Vsaka država kdaj potrebuje pomoč. Nobena se ne more sama soočiti s katastrofami bibličnih razsežnosti. Za nekatere – tako na evropski celini kot drugod – so te v dolgem obdobju podnebnih sprememb že stalnica, spet druge države – kjer določenih ekstremnih vremenskih pojavov nikoli ni bilo – se z njihovim obstojem, ki ga občutijo na lastni koži, šele začenjajo spoznavati.