Septembra 2010 so narasle vode Malega Grabna in Gradaščice povsem zalile Vič; voda je segala od Ceste Dolomitskega odreda do Ceste v Mestni log in od Koprske ceste prek Tržaške do Ceste dveh cesarjev na drugi strani. Strokovnjaki so prepričani, da zaradi že izvedenih protipoplavnih ukrepov tokrat nismo doživeli podobnega scenarija. (Foto: Jaka Gasar)