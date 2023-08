Ukrajinska varnostna služba SBU je včeraj sporočila, da so aretirali žensko, ki je Rusiji pomagala pri načrtovanju atentata na predsednika Volodimirja Zelenskega med njegovim obiskom mesta Mikolajev konec julija. Po navedbah SBU je zbirala podrobne podatke o poti konvoja z Zelenskim, da bi jih posredovala ruski strani, ta pa bi na lokacijah izpeljala obsežen raketni napad. Posredovala naj bi tudi informacije o vojaških objektih, ki jih je snemala, trdi varnostna služba, ki je za dejavnost ženske izvedela pred obiskom Zelenskega v mestu in zato uvedla ustrezne ukrepe. Na prostosti so jo še pustili, da bi izvedeli več o njenih nalogah in sodelavcih, prijeli pa so jo, ko je informacije predajala ruskim predstavnikom, trdi SBU.

Zelenski je o dogodku dejal samo, da ga je varnostna služba obvestila o »našem boju proti izdajalcem«. Grožnje zanj sicer niso nekaj novega, saj je bil po navedbah ukrajinskih predstavnikov tarča več poskusov atentatov, največ ob začetku ruske agresije februarja 2022, ko je Moskva po trditvah Kijeva poskušala obglaviti politično vodstvo države in si olajšati vkorakanje v prestolnico ter nastavitev marionetnega režima. Po navedbah političnega svetovalca Zelenskega Mihajla Podoljaka so takrat v nekaj dneh poskušali izvesti tri atentate, a jih je ukrajinska stran preprečila s pomočjo informacij ruskih in zahodnih obveščevalcev.

Nalogo zaupali Kadirovu

O enem je takrat poročala Ukrajinska Pravda, sklicujoč se na obveščevalne vire, ki so navedli, da je ruski predsednik Vladimir Putin nalogo obglavljenja ukrajinskega političnega vodstva zaupal čečenskemu voditelju Ramzanu Kadirovu, ki je oblikoval posebno ekipo, ta pa se je pridružila vojaškim formacijam v Belorusiji, ki so 24. februarja krenile proti Kijevu. Vendar naj bi vir v ruski obveščevalni službi FSB, ki je bil proti vojni, ukrajinski strani posredoval podatke o enoti Kadirova in njenem gibanju, ki je potem utrpela hude izgube v napadu z dronom, je poročal časnik. Londonski Times je poročal o drugem poskusu, v katerem naj bi bilo v Kijevu ob začetku vojne 400 pripadnikov skupine Wagner z nalogo odstraniti Zelenskega in druge iz politično-vojaškega vodstva Ukrajine, kar da so preprečili tudi s pomočjo informacij zahodnih služb. V tretjem poskusu so po navedbah več medijev tajno in kasneje neuspelo misijo odstranitve ukrajinskega vodstva zaupali ruski paravojaški skupini Redut. Koliko je bilo vseh takšnih poskusov napada na Zelenskega od začetka vojne, ni jasno. Podoljak je že lani govoril o več kot desetih.

Putinova obljuba izraelskemu premierju

Politična ali vojaška dekapitacija (obglavljenje) poveljstva države ali manjše skupine je sicer vojaška strategija, namenjena hitrejši in lažji zmagi oziroma prevzemu oblasti – med sodobnejše primere strokovnjaki prištevajo ameriški napad na Irak leta 2003 z raketnim napadom na Sadama Huseina. Ukrajina ima zato tudi izdelan načrt za nemoten prenos oblasti, če bi se Zelenskemu res kaj zgodilo, je prejšnji teden poročal Politico, sklicujoč se na vire v Ukrajini. Na položaju bi ga sicer nasledil Ruslan Stefančuk, predsednik vrhovne rade (parlamenta) in član predsednikove stranke Služabnik ljudstva ter njegov tesni politični sopotnik. Načrt je logičen, sploh glede na nevarne razmere, v katerih se giblje Zelenski, ki potuje po svetu in Ukrajini. Novembra lani je denimo kmalu po osvoboditvi obiskal Herson na jugu države, čeprav so ruske enote zasedale nasprotni breg reke, ob kateri mesto leži.

Tedanji premier Izraela Naftali Bennett je lani v intervjuju na svojem kanalu na youtubu sicer povedal, da mu je Putin izrecno obljubil, da ne bo dal ubiti Zelenskega. Dejal je tudi, da je sporočilo prenesel ukrajinskemu predsedniku. Zelenskega naj bi pogovor zanimal, po objavi intervjuja pa je ukrajinska stran sporočila, da Putinu ne zaupa.

Rusija je maja letos Ukrajini pripisala napad z dronoma na Kremelj, ki so ju sestrelili. Putin ima v Kremlju rezidenco in pisarno, vseeno pa Moskva ni trdila, da je šlo za poskus atentata nanj. Ruski predsednik je v dolgi politični karieri domnevno preživel najmanj štiri. Zadnji, ki se omenja, je iz marca lani, ko naj bi ga poskušal izvesti nekdo s Kavkaza. Tako je trdil vodja ukrajinske vojaške obveščevalne službe Kirilo Budanov, ki pa ni predstavil nobenih dokazov.

*** Tedanji premier Izraela Naftali Bennett je lani v intervjuju na svojem kanalu na youtubu povedal, da mu je Putin izrecno obljubil, da ne bo dal ubiti Zelenskega. Dejal je tudi, da je sporočilo prenesel ukrajinskemu predsedniku.