#intervju Rok Zaletel Černoš, violinist: Z boljšo violino do perfektnega zvoka

Mladi slovenski violinist Rok Zaletel Černoš je na začetku mednarodne koncertne kariere. Kot prvi Slovenec se je v drugi polovici junija udeležil prestižnega XVII. mednarodnega violinskega tekmovanja P. I. Čajkovskega v Moskvi, kjer se je znašel med 25 najboljšimi violinisti z vsega sveta in prišel do polfinala. Med študijem na ljubljanski glasbeni akademiji je prejel študentsko Prešernovo nagrado, trenutno je podiplomski študent na Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost na Dunaju. Za njim so številna tekmovanja, med drugim je prejel nagrado na Kreisler tekmovanju lani na Dunaju, 2. nagradi na mednarodnem tekmovanju Valsesia Musica v Italiji in na mednarodnem tekmovanju Stefanie Hohl na Dunaju, na mednarodnem tekmovanju mladih violinistov v Zagrebu pa je prejel absolutno prvo nagrado. Kot solist je nastopil z več simfoničnimi orkestri, zanima ga tudi komorna igra.