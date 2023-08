Vzvratna hoja spreminja pogled na življenje

Vzdolž poti (Along the Walk) je mednarodni projekt uprizoritvenih umetnosti na temo upočasnitve. Soustvarjajo ga dvojci iz osmih različnih držav. Vsak par bo izvedel dva desetdnevna pohoda po podeželskih območjih Nemčije, Slovenije, Italije, Francije in Belgije.