Podobno kot joga za mame z dojenčki joga s psom ali kužkom ponuja posebno priložnost za povezovanje s svojim ljubljenčkom. A mnogi menijo, da je včasih bolje stvari pustiti, kot so, vsaj ko gre za tržne dejavnosti. Naraščajoči trend tečajev joge s pasjimi mladički je lahko za pse zelo moteč. Obstaja na desetine podjetij, ki v Veliki Britaniji ponujajo tovrstno izkušnjo, trend pa se širi tudi v Evropo. Vadba običajno poteka v obliki redne joge s psi v dvorani, kjer lahko stranke na koncu pobožajo kužke, ne glede na to, kako živali počutijo.

Po mesecih tajne preiskave v številnih studiih joge s kužki v Angliji so novinarji spletnega portala ITV ugotovili, da se na tečajih ne upošteva niz osnovnih zahtev za dobrobit pasjih mladičkov. Strokovnjaki Kraljevega združenja za preprečevanje krutega ravnanja z živalmi (RSPCA) in drugi so povedali, da mnogi izvajalci vadbe kršijo osnovne standarde dobrega počutja in varnosti mladičkov.

Mladičke so prezgodaj ločili od mame

Prvi tedni življenja so ključnega pomena za razvoj pasjih mladičev. Ker se do približno osmih tednov še hranijo pri materi, se večina odgovornih rejcev ne bi ločila od njih pred to starostjo. Novinarji so slišali, kako so kužke, stare šest tednov in pol, že posodili za tečaje joge. Na nekem tečaju v Nottinghamu je vzreditelj rekel, da so mladički pravkar dopolnili osem tednov, preden je omenil, »da so že opravili tri vadbe na dan«. ITV je izračunal, da je to vsaj devet vadb, ki so se jih udeležili, preden so bili stari osem tednov. To je do štiri ure v dvorani s petnajstminutnim presledkom vmes. Ostaja malo časa za štiri hranjenja na dan, kolikor mladički, mlajši od osem tednov, potrebujejo.

Nekateri mladički niso dobili dovolj vode

Psi nimajo polne kapacitete mehurja, dokler niso stari približno eno leto. Do osmega tedna bi moral rejec začeti navajati psička na stranišče. Medtem ko večina lastnikov ne bo imela nič proti majhni lužici, pa vadečim navadno polulana blazina ne ustreza. Preiskava je pokazala, da so nekateri studii kužkom celo omejili dostop do vode, da bi dvorane ohranili suhe. Prav tako se je pokazalo, da tropu mladičkov ni bil omogočen čas za spanje. Udeleženci tečaja se namreč ves čas veselijo ljubkovanja malih kosmatih kepic.

Tečaji joge so lahko presvetli in prehrupni za kužke

Okolja v studiih za jogo, ki so jih tajni novinarji obiskali, so se »zelo razlikovala«, pišejo. Pri običajnih urah inštruktorji ponavadi ustvarijo mirno vzdušje s pritajeno svetlobo ter sproščujočimi zvoki in vonjavami, ki vadečim pomagajo, da se sprostijo. Toda dejavnik »zabave«, ki stoji za nekaterimi tečaji s kužki, je šel z roko v roki z bolj veselim pristopom. Na enem od tečajev, ki so ga posneli v Liverpoolu, so majhne kužke poslali, da se pomešajo z udeleženci ob predvajanju glasbe. »Prostor je neverjetno glasen, neverjetno svetel,« je dejal eden od raziskovalcev in dodal: »To ni situacija, v kateri se bodo mladički naučili česa pozitivnega.«

Ali so tečaji joge dobri za pse?

Na splošno RSPCA ni prepričana, da je joga s kužki primerno okolje za pasje mladičke. Psi in joga imajo ogromno oboževalcev med ljudmi. Očitno ni nič narobe, če jogo izvajate v družbi svojega psa – kot to počneta priljubljena inštruktorica Adriene in njen kuža Beni na youtubu. Toda ponavljajoče se stresno okolje tečajev joge s kužki bi lahko škodilo njihovim pasjim udeležencem, kaže preiskava. Kljub temu, da nekatera podjetja trdijo, da tečaji kužkom pomagajo razvijati pozitiven odnos do ljudi in okolja, jih varuhi živali vidijo kot »nasprotje socializacije«. »To je po našem mnenju zabava, ki deluje pod krinko socializacije. Vendar ni v korist psov,« so odločni zagovorniki živali.