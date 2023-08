Skupni zajtrk, sestanek z ekipo, prvi trening in predstavitvena novinarska konferenca. Takšen je bil prvi delovni dan Dušana Kosića v vlogi novega trenerja Domžal. Potem ko je v četrtek klub nepričakovano zapustil Simon Rožman in odšel v Sarajevo (Domžale bodo zanj prejele celo odškodnino), je bil Kosić prvi izbor in največja želja domžalskega vodstva na čelu z očetom Stanetom in sinom Matejem Oražmom.

Pomočnika zaenkrat Podlogar in Milić

»Vesel sem, da sem znova v delovnem ritmu trenerja. Tukaj ne bi sedel, če ne bi dobil občutka, da nadaljujemo uspešno zgodbo Domžal. Po težki zgodbi v Sežani prihajam v Domžale poln energije. Imam visoke tekmovalne cilje v ligi, kjer je konkurenca zelo zahtevna. Želim, da bodo fantje na igrišču samozavestni, da bo ta ekipa pokazala vse, česar je sposobna,« je izpostavil Dušan Kosić. Po prvem treningu je imel zelo pozitivne vtise, zato se že veseli dela v naslednjih dneh. »Rožman s svojimi sodelavci mi je zapustil delovno, vljudno in kulturno ekipo. Veliko fantov poznam, nihče ni odpisan. Priložnost bodo dobili vsi. Želim si, da se zasedba 28 igralcev zmanjša, da bi imeli za vsak igralni položaj po dva nogometaša. Pričakujem še kakšno okrepitev v napadu,« je dodal Kosić, ki še sestavlja strokovni štab. Trenutno mu pomagata Matej Podlogar, ki je ekipo vodil v minulih dneh po slovesu Rožmana in športnega direktorja Senijada Ibričića, ter trener vratarjev Dejan Milić.

Kosić se je v minuli sezoni na kavi srečeval s tedanjim trenerjem Olimpije Albertom Riero in se od temperamentnega Španca naučil marsikaj. Ne bo posnemal velikih klubov, ki obračajo milijarde, ampak tiste iz srednje evropske kakovosti, med katerimi je izpostavil norveške. »Spoznal sem, da mora ekipa znati igrati z veliko posestjo žoge, pa tudi na hitre prehode iz obrambnega bloka v napad. Želim si žogo vzeti pred golom nasprotnika, da fantje igrajo čim bolj enostavno. Vedno si želim, da uživajo tudi gledalci, včasih pa se mora trener za čuvanje svoje službe igrati z načinom, ki ni popularen. Če bodo fantje naredili tisto, kar se bomo dogovorili, bomo imeli rezultate,« je dodal Kosić. Je edini trener, katerega Tabor iz Sežane ni prodal drugemu klubu za odškodnino, kot je to naredil z Andrejem Razdrhom v Domžale, Maurom Camoranesijem v Maribor in Goranom Stankovićem v Olimpijo. Priložnost je bila spomladi, ko se je zanimala Mura, a Kosić ni želel zapustiti ekipe v krčevitem boju za obstanek.

Na klopi Domžal bo Kosić debitiral v soboto ob 17.30 na derbiju Ljubljanske kotline z Olimpijo v Stožicah. »Zdaj so moja družina Domžale, zato bom naredil vse, da se bodo vsi okrog mene počutili dobro. Tekma z Olimpijo je vedno izziv za Domžale, ki so na teh derbijih igrale vedno zelo dobro. Skušali bomo pokazati našo ambicioznost,« je končal Kosić.

Prodaja Šeška rešitev za likvidnostne težave

Izvršni direktor kluba Matej Oražem, ki bo vsaj začasno opravljal tudi vlogo športnega direktorja, je priznal, da ima klub težave z likvidnostjo. »Poleti se pogosto zgodi, da imamo malo težav z likvidnostjo. Pričakujemo, da se bodo stvari stabilizirale do konca avgusta s prodajo napadalca Franka Kovačevića in izplačili nekaterih starih bonusov iz klubov, v katere so odšli naši igralci. Do zime bi stvari morale postati stabilne,« je pojasnil Matej Oražem ter napovedal nove prihode in odhode do konca avgusta. Največji prihodek, neuradno okrog 2,5 milijona evrov, se obeta od prestopa Benjamina Šeška iz Salzburga v Leipzig. Ko so ga Domžale prodale v Salzburg, so si s pogodbo zagotovile odstotke tudi ob naslednji prodaji.