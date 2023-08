V četrti teden priprav na svetovno prvenstvo slovenska košarkarska reprezentanca ne vstopa tako, kot bi si želela. Tudi člane izbrane vrste so se dotaknile katastrofalne poplave v Sloveniji, hkrati pa so v petek izgubili enega ključnih članov ekipe, ko si je sprednjo križno vez v levem kolenu strgal Vlatko Čančar. Selektor Aleksander Sekulić je tako poln skrbi, tudi zaradi tega, ker pristop na tekmi v Atenah proti Grčiji ni bil takšen, kot je od moštva navajen. Po dveh zaporednih porazih imajo Luka Dončić in soigralci jutri ob 18. uri v znova razprodanih Stožicah proti Črni gori priložnost, da z zmago mirneje nadaljujejo priprave na košarkarski mundial.

Čas, ko morajo stopiti skupaj

»Prva tekma proti Grčiji v Stožicah kljub porazu ni bila slaba, medtem ko za drugo v Atenah tega ne moremo reči. Pogledali smo si jo, naredili analizo in prišli do skupnega zaključka, da smo predvsem v obrambi, pa tudi v napadu, igrali slabo. Bili pa so trenutki, ko smo prikazali vrhunsko predstavo. Manjkala je prava volja, želja, kar se da hitro popraviti. Obračuna proti Grčiji sta bila prava pokazatelja in preizkusa, kaj pomeni igrati proti agresivnemu nasprotniku, ki zna obenem igrati še dobro košarko. Grčija ima namreč kakovostne in izkušene posameznike. Podobno se nam bodo zoperstavili tudi nasprotniki na svetovnem prvenstvu, predvsem bodo poskušali na vsak način omejiti Dončića, ki ga bodo morali znati zaščititi tudi soigralci,« se je k porazoma proti Grčiji obrnil selektor Aleksander Sekulić, ki se je zvečer razveselil prihoda Mika Tobeyja. Novopečeni košarkar Crvene zvezde se bo za mesto med dvanajsterico udaril z Jordanom Morganom, po vsej verjetnosti pa bosta oba odpotovala na Japonsko in bo odločitev o tem, kdo bo ostal, padla v zadnjem trenutku.

Proti Črni gori bo Sekulić že lahko uigraval sisteme brez Vlatka Čančarja, za katerega pravi, da ga bo praktično nemogoče nadomestiti. »Tako njega kot Eda Murića. Iščemo nove rešitve, morali se bomo prilagoditi. Načinov je več. Od spremenjenih rotacij do igre z nizko postavo. Bomo videli, kaj bo najbolje,« pravi slovenski selektor, ki je razmišljal tudi o tem, da bi znova vpoklical kakšnega od že prečrtanih igralcev, a se na koncu za to ni odločil. Črna gora bo dober preizkus tudi zaradi tega, ker ima visoke in močne igralce pod obročema, kjer je Slovenija najbolj ranljiva. Nikola Vučević, Marko Simonović in Bojan Dubljević bodo velika grožnja za gostitelje. »Videli bomo, kako se lahko merimo z nasprotnikom, ki je močan pod obročema. Še posebej zdaj, ko nam manjkata Murić in Čančar. Po porazih proti Grčiji in nesrečni poškodbi želim videti odločen odziv. Zdaj je čas, ko moramo vsi stopiti skupaj,« še sporoča Sekulić.

Zavedajo se, da se Atene ne smejo več ponoviti

Če kdo, potem je Zoran Dragić v slovenski reprezentanci tisti, ki najbolje ve, kaj čaka Vlatka Čančarja v prihodnjih mesecih. Mlajši od bratov Dragić se je v karieri že dvakrat soočil s strganimi križnimi vezmi v kolenu. »Biti bo moral potrpežljiv in delaven. Potreboval bo pomoč vseh, tudi družine. Ne čaka ga lahka pot, a sem prepričan, da se bo vrnil še močnejši. Bo pa to zanj nov izziv, še posebej, ker se mu je to zgodilo prvič,« opiše Zoran Dragić, ki je zaenkrat še član Cedevite Olimpije. Ni skrivnost, da se ga želijo Ljubljančani znebiti, kot so se Alena Omića, a izkušeni 34-letni košarkar poudarja, da ima z zmaji še enoletno pogodbo. Dodaja pa, da je trenutno z mislimi povsem pri slovenski reprezentanci.

Tako kot selektor Sekulić tudi Dragić ne beži od dejstva, da podoba Slovenije v Atenah ni bila takšna, kot jo vsi pričakujejo. »Ravno zato bo tekma proti Črni gori še bolj pomembna. Ne bo lahka, saj imajo močno centrsko linijo, dobro poznamo tudi njihovega Američana Kendricka Perryja. Proti Grčiji smo v Stožicah igrali dobro, v Atenah pa ne. Na površje je prišlo veliko slabosti, ki jih moramo popraviti. Brez izgovorov se vsi zavedamo, da tako več ne smemo igrati. Borili se bomo do konca in se trudili. Imamo igralce, ki lahko igrajo na položaju štiri. Do kam bomo lahko segli, pa bo pokazal čas.«