Çorba ali čorba? Vseeno je!

Svoj čas je bila ena od očetovih stranskih dejavnosti vodenje turističnih potovanj. Ker me je dostikrat vzel s sabo, je to pomenilo, da sem kot otrok v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja v času jugoslovanskega razcveta turizma veselo zbiral žige ob vsakem prestopu meje v še-ne-schengenski Evropi in v osnovni šoli prvič moral menjati prepoln potni list. Doma smo v analognem svetu imeli ogromno cestnih zemljevidov držav, delov držav, regij in mest. Na poti sem rad študiral zemljevide različnih založnikov – Michelin, Hallwag, Shell, Freytag & Berndt. Rdeče-rumene črte za avtoceste, rdeče za regionalne, rumene za lokalne ceste. Na zemljevidih je bilo veliko domiselnih rešitev, kako obveščati popotnike o bencinskih ali avtocestnih postajah, znamenitostih, prenočiščih, napovedanih (morda) še nezgrajenih cestah in podobno. V nekaterih primerih so avtorje popadle nenavadne ideje glede zlaganja, ki naj omogoči, da hitro pridemo do poljubne točke, ne da bi bilo treba imeti vsaj kvadraten meter prostora. Nikoli jih ni bilo več mogoče zložiti nazaj v originalno stanje. S sabo smo vedno nosili fotoaparat, morda Leica ali Pentax, po prihodu domov je sledilo razvijanje diapozitivov za projiciranje z diaprojektorjem na steno ali platno. Angleščina še ni bila univerzalni jezik komunikacije, ali vsaj dosti manj. V Nemčiji se je v hotelih komuniciralo v nemščini, v Franciji v francoščini, v Italiji v italijanščini. Večinoma smo s sabo nosili dvojezični slovar, praviloma manjši popotniški med eksotičnim lokalnim jezikom in tistim, ki ga je oče bolje znal. Poleg telefona so turistične agencije za komunikacijo s svojimi vodiči uporabljale tudi teleks. Pošiljanje besedila po telefonskih žicah se je zdela še kar normalna stvar, vendar nekako nedosegljiva ali neprimerna za osebno rabo. Na televizijskem zaslonu sva s prijateljem igrala Pong, preprosto računalniško simulacijo namiznega tenisa.