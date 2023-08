Vincenzu La Porti, 60-letnemu ubežniku, ki se je kar enajst let skrival pred roko pravice, na kraj pameti ni padlo, da ga bo »pokopala« njegova ljubezen do nogometa, sploh pa ne zvestoba domačemu klubu Napoli. Ko so nogometaši po več kot treh desetletjih tretjič v zgodovini postali prvaki italijanske Serie A, je bil La Porta vzhičen. »Ni se mogel upreti slavju,« so se muzali neapeljski karabinjerji. Na fotografiji iz letošnjega maja so ga ujeli, kako se z navijači pred restavracijo veseli velike zmage. Na glavi je imel športno kapo s ščitkom in na veliko mahal z barvami zmagovalne ekipe. Tako so ugotovili, da se eden najnevarnejših italijanskih ubežnikov skriva na Krfu. »Izdala ga je ljubezen do nogometa. In Napolija,« so še zadovoljno dodali na policiji, kjer so več kot desetletje čakali, da bo mafijec s tesnimi povezavami s kriminalno tolpo Camorra storil napako. Enajst let so pozorno spremljali njegove finance pa tudi morebitne objave na spletu. S pomočjo grških kolegov so ga prejšnji petek aretirali med vožnjo z mopedom po Krfu. Trenutno je v priporu, kjer čaka na izročitev Italiji. Tam nanj že čaka zaporna celica. 60-letnik je bil namreč zaradi zločinskih dejavnosti, utaje davkov in goljufije v odsotnosti obsojen na štirinajst let in štiri mesece zapora. Tiskovna agencija AP je navezala stik z La Portijevim odvetnikom. »V Grčiji si je ustvaril družino, ima devetletnega sina. Zaposlen je kot kuhar. Ima težave s srcem. Njegova izročitev Italiji bi uničila celotno družino,« je bil jasen odvetnik.

Googlovi zemljevidi

To pa ni edini nenavaden ulov mafijca v zadnjem času. Januarja lani smo poročali, kako so karabinjerji s pomočjo Googlovih zemljevidov v španskem Galapagarju izsledili 61-letnega Sicilijanca Gioacchina Gammina, ki so ga lovili dobrih dvajset let. Spretni ubežnik je tam živel pod lažnim imenom, imel je trgovino s sadjem in zelenjavo ter restavracijo Manujev vrt in Manujevo kuhinjo. V soseski je bil poznan kot Manuel, ki je obvladal italijanske, še zlasti pa sicilijanske dobrote. Policisti so na njegovo podobo naleteli med prečesavanjem Googlovih zemljevidov, kjer je na posnetku klepetal z nekim drugim moškim. Vedeli so, da je to njihov Gioacchino, saj ga je izdala prepoznavna brazgotina na levi strani brade. Palermski tožilec je sicer kasneje pojasnil, da ni šlo za srečno naključje, saj jih je do mafijca vodila dolga in naporna preiskava. Posnetek je bil tako le pika na i. (Bivši) mafijec je bil ob aretaciji šokiran. Bil je namreč prepričan, da je po dveh desetletjih na begu na varnem. Več kot deset let ni bil v stiku z nikomer v domovini, ustvaril si je novo družino, imel novo življenje. Leta 2002 mu je med snemanjem filma uspelo pobegniti iz zapora Rebibbia v Rimu, kjer je prestajal dosmrtno zaporno kazen zaradi umora.

Preteklost pa je marca predlani ujela tudi italijanskega mafijca Marca Ferena Clauda Biarta, člana klana 'ndrangheta, ki so ga zaradi tihotapljenja droge na Nizozemsko lovili vse od leta 2014. Našli so ga v Dominikanski republiki, kjer je na veliko snemal kuharske podvige, videe pa objavljal na platformi youtube. Bil je sicer dovolj pameten, da na posnetkih ni videti njegovega obraza, pozabil pa je zakriti svoje edinstvene tetovaže. Tudi njega je novodobna tehnologija stala svobodo.

*** Novodobna tehnologija je bila usodna za vsaj dva italijanska mafijca na begu. Enega so dobili s pomočjo Googlovih zemljevidov, drugega zaradi kuharskih oddaj na youtubu.