A pomembnejša je kontinuiteta financiranja – imamo denimo vodni sklad, a z denarjem iz vodnega sklada smo gradili tudi hidroelektrarne na spodnji Savi. Seveda mora biti denarja dovolj, a denarja mora biti dovolj ves čas. Denimo po gospodarski krizi, okoli leta 2012, je bilo za namene vzdrževanja vodne infrastrukture, vodotokov v osnovnem proračunu le 1,6 milijona evrov. Mirno bi lahko napisali tudi nič. Ker za 1,6 milijona evrov še nasipov ob Muri, ki imajo skupaj okolji sto kilometrov, ne moremo dobro vzdrževati.

A tudi če je kakšno leto dovolj denarja, nastane težava drugje. Razpoložljivost ljudi – strokovnjakov različnih strok: projektantov, izvajalcev, nadzornikov, tudi operaterjev na terenu – se prilagodi majhni količini sredstev, torej je tudi strokovnjakov, takrat ko jih potrebujemo, zelo malo. Četudi je naenkrat na voljo dodatnih 300 milijonov evrov, kje bomo našli te ljudi? To je približno tako kot zdravstveni sistem, v njega lahko zmečemo še toliko denarja, ampak če ne bo dovolj zdravnikov in sistem ne bo ustrezno organiziran in upravljan, od tega denarja ne bo učinka. Podobno je tukaj: dotrajana infrastruktura, premalo vzdrževana, premalo ljudi, denarja.