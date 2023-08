Evropske zaloge plina še naprej rastejo in v tem obdobju presegajo 87 odstotkov kapacitet. Najvišje so bile lani pred zimo, ko so dosegale okoli 95-odstotno zasedenost. Cena na nizozemski borzi se zadnje tedne giblje med 25 in 31 evrov za megavatno uro. Kombinacija zmanjševanja črpanja članic organizacije OPEC+ in sezonsko višje povpraševanje sta skupaj generirala višjo ceno nafte brent, ki je v juliju pridobila 14 odstotkov. Zmanjšanje načrpanih količin OPEC+ bo razlog za višanje cen, hkrati bo to neugodno vplivalo na zmanjševanje inflacijskih pritiskov.

Slovenski borzni indeks SBITOP je padel pod mejo 1200 indeksnih točk. Pred tem se je od aprila gibal med 1200 in 1265 točkami. Razloge za padec v zadnjih dneh gre iskati v nedavni vodni ujmi, ki je prizadela velik del prebivalcev in tudi podjetij, ki imajo svoje poslovne prostore na poplavljenih območjih. Najbolj prodajni pritisk občutita obe zavarovalnici, ki bosta vsekakor nosili del bremena poplav z izplačevanjem škodnih zahtevkov. Kako veliki bodo, je še prezgodaj govoriti, saj se škoda na terenu pravzaprav še niti ni začela popisovati. Nekaj škode je utrpela tudi Cinkarna Celje, saj je v njeni poslovni enoti v Mozirju prišlo do uničenja zalog surovin in izdelkov. Nastalo škodo ocenjujejo med 510.000 in 620.000 evrov. Proizvodnjo bodo skušali zagnati že ta teden.