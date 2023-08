Grški gasilci so na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, danes objavili, da obstaja zelo visoka nevarnost požarov na širšem območju prestolnice Atene, na jugu polotoka Peloponez in na zahodu med turisti priljubljenega otoka Kreta.

Razlog za to niso visoke temperature, ki se v začetku tedna po vsej državi gibljejo okoli 35 stopinj, kar so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa običajne temperature za ta poletni čas. Strokovnjaki za požare svarijo pred močnimi vetrovi, ki jih ta teden pričakujejo v mnogih delih države.

Ker v mnogih delih Grčije že več tednov ni deževalo, so iskre, ki jih prenaša veter, dovolj, da zanetijo velike požare, kakršni so julija divjali v več delih države in terjali štiri življenja.

Na Cipru se medtem spopadajo s požari v naravi, in sicer na območju Limasola, zaradi česar je ta otoška država v nedeljo zaprosila za pomoč v okviru mehanizma EU na področju civilne zaščite. EU je v pomoč Cipru mobilizirala letali za gašenje požarov, nameščeni v Grčiji, zagotovila bo tudi 20 ton tekočine za zaviranje gorenja, so sporočili v Bruslju.

Evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič se je ob tem zahvalil Grčiji za takojšnjo nujno pomoč pri spopadanju s požari na Cipru.

V Španiji pa je gasilcem uspelo spraviti pod nadzor tri gozdne požare, ki so konec minulega tedna uničili več kot tisoč hektarjev območja.

Požar, ki je v nedeljo izbruhnil približno deset kilometrov od obalnega mesta Cadiz, se je stabiliziral do polnoči, so prek družbenega omrežja X sporočili gasilci. Pod nadzorom je tudi požar, ki je v soboto in nedeljo divjal v bližini mesta Huelva na jugozahodu države.

Podobno je pod nadzorom tudi požar v Kataloniji, s katerim so se gasilci borili od petka, njegovo gašenje pa je oteževal močan veter.

Vendar pa v državi ostajajo v povečani pripravljenosti zaradi visokih temperatur. Gre za tretji vročinski val na Pirenejskem polotoku to poletje, ki naj bi trajal do četrtka, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Oblasti so za pokrajine Andaluzijo na jugu, Castilla-La Mancha v osrednjem delu in Extremaduro na zahodu izdale oranžno opozorilo zaradi visokih temperatur, ki naj bi po podatkih nacionalne meteorološke agencije Aemet danes dosegle 43 stopinj Celzija.