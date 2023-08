Avstralkam se doslej na mundialih še nikoli ni uspelo prebiti dlje od četrtfinala, naslednja ovira za zgodovinski dosežek bo boljša ekipa iz dvoboja Francija - Maroko, ki bo na sporedu v torek. Caitlin Foord je v 29. minuti domačinke popeljala v vodstvo iz protinapada po sanjski podaji Mary Fowler in premagala dansko vratarko Lene Christensen. Hayley Raso pa je nato v 71. minuti dokončno potrdila pot v četrtfinale.

Velika množica navijačev, zbralo se jih je 75.784, je v Sydneyju pozdravila zvezdnico Sam Kerr, ki je zaigrala prvič na tem SP, potem ko si je na predvečer prvenstva poškodovala mečno mišico. V igro je vstopila v 80. minuti.

Danska je imela večjo posest žoge, zlasti v prvem polčasu, vendar te ni znala pretvoriti v zadetek. Za selektorja danske ekipe Larsa Söndergaarda je bila to zadnja reprezentančna tekma na klopi, njegova upokojitev po SP je bila že nekaj časa znana.

Anglija po izvajanju enajstmetrovk v četrtfinale SP

Na prvi tekmi dneva so evropske prvakinje Angležinje po enajstmetrovkah s 4:2 premagale Nigerijke in se bodo za polfinale pomerile z boljšimi iz dvoboja med Kolumbijo in Jamajko. Angleška reprezentanca je peta četrtfinalistka svetovnega prvenstva za nogometašice v Avstraliji in na Novi Zelandiji. V Brisbanu je po remiju brez golov s 4:2 slavila po izvajanju enajstmetrovk proti Nigeriji. Za preboj v polfinale se bodo Angležinje pomerile z boljšo iz torkovega obračuna med Kolumbijo in Jamajko.

Nigerijke so dvoboj začele bolje in si pripravile lepše priložnosti. Strel Ashleigh Plumptree je stresel okvir vrat, favorizirane Angležinje pa so nato le prevzele pobudo, a niso zares ogrozile nigerijskih vrat. V prvem polčasu so se Angležinje po prekršku tekmic že pripravljale na najstrožjo kazen, a je glavna sodnica po ogledu posnetka to odločitev razveljavila. Tako Nigerija kot Anglija sta imeli v drugem polčasu nekaj polpriložnosti, ob koncu rednega dela pa si je neumnost privoščila Lauren James, ki je v 85. minuti pohodila tekmico in prejela rdeči karton.

V podaljšku so bile Nigerijke z igralko več nevarnejše, a so bile v zaključkih bodisi nespretne bodisi je poskuse od daleč ustavila Mary Earps. Ta sicer pri izvajanju najstrožjih kazni ni obranila strela tekmicam, a so te dve žogi poslale mimo gola. Angležinje so bile natančne štirikrat in se izognile usodi Američank, ki so v nedeljo prav po streljanju enajstmetrovk izgubile proti Švedski.

V torek bosta še zadnja dvoboja osmine finala. V Melbournu se bosta pomerili Kolumbija in Jamajka, v Adelaide pa Francija in Maroko. Znana sta že dva četrtfinalna para. V petek se bosta udarili Španija in Nizozemska ter Japonska in Švedska. Polfinalna dvoboja bosta 15. in 16. avgusta, finale pa 20. avgusta v Sydneyju.