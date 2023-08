Iz kabineta premierja so sporočili, da so posebej hvaležni tujim voditeljem, predvsem držav Zahodnega Balkana, in vodjem institucij EU, ki so v teh težkih časih Sloveniji izrazili solidarnost in podporo ter ji poslali najbolj potrebno pomoč.

»Slovenija v teh težkih razmerah ni sama, imamo veliko držav prijateljic in mednarodne podpore, vključno z EU, zvezo Nato in ZDA,« so zapisali.

Ob tem so pojasnili, da so pomoč in podporo Sloveniji pri soočanju z najhujšo ujmo v zgodovini države med drugim ponudili Hrvaška, Madžarska, Avstrija, Italija, Nemčija, Črna gora, Srbija, Grčija, Kosovo, Bosna in Hercegovina, Poljska, Bolgarija, Romunija, Slovaška, Francija, Luksemburg, Portugalska, Nizozemska, Izrael, Velika Britanija, ZDA in Armenija.

Solidarnost so prek družbenih omrežij poleg von der Leyen med drugim izrazili tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola in predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Ta je na družbenem omrežju X med drugim zapisal, da je ganljivo videti solidarnost in pogum Slovencev, ki se soočajo s tragičnimi izgubami, ter da je pomoč na poti.

Predsednica Evropske komisije bo na ogled prizadetih območij prišla v sredo. Spremljal jo bo evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič.

Slovenija je v nedeljo prek mehanizma EU na področju civilne zaščite (ERCC) zaprosila za pomoč v mehanizaciji za odstranjevanje naplavin in zagotavljanja prevoznosti cest. Za pomoč pri odpravi posledic ujme je zaprosila tudi prek mehanizma zveze Nato za odzivanje na naravne in druge nesreče (EADRCC).

V luči tega se je Golob danes po telefonu pogovarjal z generalnim sekretarjem zavezništva Jensom Stoltenbergom.

Pomoč iz tujine že na poti v Slovenijo

Iz Nemčije in Francije je že na poti pomoč po ujmi, ki je te dni prizadela Slovenijo, je danes sporočil evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič. Ob tem je širšo evropsko skupnost pozval, naj se odzove na to obsežno katastrofo. Pomoč Sloveniji so po navedbah generalnega sekretarja Nata zagotovile tudi članice zavezništva.

»Po prošnji Slovenije za pomoč v okviru mehanizma EU za civilno zaščito so takoj začele prihajati ponudbe težkih bagrov in inženirskih ekip v pomoč slovenskim kolegom pri odzivu na poplave,« je na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, zapisal evropski komisar za krizno upravljanje Lenarčič.

Kot je dodal, je pomoč iz Nemčije in Francije že na poti, in se obema članicama zahvalil za hiter odziv. Ob tem je izrazil pričakovanje, da bo »sledilo še več ponudb« za pomoč. Celotno evropsko skupnost civilne zaščite je še pozval, naj se odzove na to obsežno katastrofo.

Francija tako na prošnjo za pomoč Sloveniji pošilja dva bagra z inženirskimi enotami, Nemčija pa dva montažna mostova, dva bagra in ustrezno osebje, so sporočili danes v Bruslju.

EU je v nedeljo na prošnjo Slovenije, ki so jo prizadele katastrofalne poplave, aktivirala mehanizem za civilno zaščito. Seznam s potrebami, ki sicer vključuje predvsem prošnje za težko mehanizacijo, so že posredovali državam članicam, je sporočil Lenarčič. Gre za mehanizacijo za odstranjevanje naplavin in zagotavljanja prevoznosti cest, med drugim montažne mostove.

EU je na prošnjo Slovenije zagnala tudi evropski opazovalni program Copernicus za urgentno satelitsko spremljanje poplavljenih območij in zemeljskih plazov v Sloveniji.

Copernicus je doslej izdelal več zemljevidov prizadetih območij, na prizorišču pa je tudi uradnik za zvezo iz centra EU za usklajevanje nujnega odziva, so še pojasnili v Bruslju.

Slovenija je za pomoč pri odpravljanju posledic ujme zaprosila tudi prek mehanizma zveze Nato za odzivanje na naravne in druge nesreče, zaprošena pomoč pa vključuje med drugim vojaške helikopterje in vojake za izvajanje nalog zaščite in reševanja.

Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je danes sporočil, da se je o poplavah po telefonu pogovarjal s slovenskim premierjem Robertom Golobom. Kot je zapisal na omrežju X, so zaveznice »okrepile takojšnjo podporo, vključno s helikopterji, modularnimi mostovi in inženirskimi strokovnjaki«. Stoltenberg je tudi izrekel sožalje prizadetim in solidarnost s Slovenijo.

Mednarodna pomoč bo nastanjena v Rečici ob Savinji, Solčava za turiste zaprta

V Slovenijo prihaja mednarodna pomoč, ki se bo nastanila v Rečici ob Savinji, od tam pa se bodo ekipe po Savinjski dolini že v torek odpravile na pomoč, je danes ob obisku Solčave povedal minister za obrambo Marjan Šarec. Medtem občina Solčava, od koder zaradi posledic ujme še danes evakuirajo turiste, za nove turiste ostaja začasno zaprta.

Obrambni minister Šarec je danes po obisku Gornjega Gradu in Solčave povedal, da mednarodna pomoč v Slovenijo prihaja iz številnih držav, tako da bodo tekom torka že prve ekipe na delu.

»To bo najpomembnejše ta hip, da čim prej spravimo stvari v kolikor toliko normalne za bivanje,« je dejal minister, ki se je v Gornjem Gradu in Solčavi seznanil z razmerami po katastrofalni ujmi, odpravljanjem posledic in vzpostavljanjem osnovnih življenjskih pogojev.

V Gornjem Gradu je reka Dreta poškodovala vse lokalne mostove, zalila več kot 100 hiš, med drugim je popolnoma uničilo tudi tamkajšnji gasilski dom, je za STA povedal župan Anton Špeh.

Na območju občine je težko dostopnih več kmetij, pet jih je po besedah župana popolnoma odrezanih od sveta. S pristojnimi so dogovarjajo, da bi živila in vodo dostavili s helikopterjem. O huje poškodovanih iz občine ne poročajo, zaradi stiske ob posledicah ujme pa so nekateri potrebovali psihosocialno pomoč.

»Nikoli ni tako, da bi bili v celoti pripravljeni na tako nesrečo. Zdaj nas je spet, lahko rečem, v tistih 15 minutah ponovno presenetilo,« pa je ob ministrovem obisku v Solčavi dejala županja Občine Solčava Katarina Prelesnik. Ocenila je, da so se zelo hitro odzvali na nastale razmere, vzpostavili štab civilne zaščite in začeli zagotavljati prevoznost cest z Jezerskim.

Reševali so tudi nekaj nujnih zdravstvenih primerov, med drugim srčnega bolnika, ki so ga uspešno prestavili v bolnišnico preko Kranja, evakuirali so tudi nosečnico, ki je imela en teden do roka poroda.

Prelesnik je povedala še, da imajo v solčavski občini 800 turističnih postelj, da so sredi turistične sezone in da so se evakuacije turistov začele v soboto zjutraj. Upa, da se bodo evakuacije turistov danes zaključile.

»Ne moremo pa zagotavljati varnosti. Imamo prevoznost, je pa zelo nevarno območje, ceste so zelo nevarne, zato po pobudi štaba civilne zaščite danes izdajam odredbo o zaprtju turističnih lokalov za stacionarne goste,« je dejala županja občine Solčava. Ob tem je dodala, da bodo zelo hvaležni, če se bodo vsi turisti vrnili k njim, ko bodo razmere to dopuščale.

Minister Šarec je ob obisku Solčave povedal še, da so Luče trenutno še vedno nedostopne, da pa bo po najnovejših informacijah danes cesta do Luč dostopna za nujne zadeve, ne bo pa namenjena množičnemu prihajanju v Luče. Glede Črne na Koroškem je dejal, da se zadeve počasi izboljšujejo.

Sicer pa bo na Koroškem po informacijah STA Slovenska vojska štab uredila v Mežici, od koder bo potekala pomoč za območje Koroške.