Ob slovenski reprezentanci so v prvem bobnu še izbrane vrste Španije, Francije in Srbije, ki na Fibini lestvici zasedajo prvo, peto oziroma šesto mesto. Možni tekmeci najvišje postavljenih reprezentanc prihajajo iz četrtega, petega in osmega bobna.

Možni tekmeci slovenske izbrane vrsto so iz četrtega bobna Finska, Hrvaška, Ukrajina in Latvija, iz petega Belgija, Gruzija, Izrael ter Bosna in Hercegovina, iz osmega pa Portugalska, Danska, Slovaška in Ciper.

Preostale štiri kvalifikacijske skupine bodo sestavljene iz reprezentanc drugega, tretjega, šestega in sedmega bobna. V drugem so Litva, Grčija, Italija in Nemčija, v tretjem Češka, Poljska, Turčija in Črna gora, v šestem Madžarska, Estonija, Nizozemska in Bolgarija, v sedmem pa Velika Britanija, Islandija, Švedska in Severna Makedonija.

Evropsko prvenstvo bodo sicer gostili Latvija, Ciper, Finska in Poljska med 27. avgustom in 14. septembrom 2025. V kvalifikacijah velja omejitev, da dve državi gostiteljici ne smeta biti izžrebani skupaj v eno od osmih skupin. V kvalifikacijah bodo na voljo trije cikli, in sicer med 19. in 27. februarjem 2024, med 18. in 26. novembrom 2024 ter med 17. in 25. februarjem 2025. Vsaka ekipa bo odigrala po dve tekmi na cikel.

Na evropsko prvenstvo bo napredovalo 24 od 32 sodelujočih reprezentanc oziroma po tri najboljše v posamezni skupini. V kolikor bo katera od gostiteljic zasedla zadnje mesto, bosta v tistih skupinah napredovali po dve najboljši reprezentanci in država gostiteljica.

Slovenska reprezentanca se trenutno pripravlja na nastop na svetovnem prvenstvu na Japonskem, Filipinih ter v Indoneziji. Prvo tekmo uvodnega skupinskega dela v japonski Okinavi bo odigrala 26. novembra proti Venezueli.