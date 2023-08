Vendar pa ima Barbika čas, da to še preseže, saj je v kinodvoranah šele tri tedne. Minuli konec tedna je Barbika po ocenah Comscore v Severni Ameriki dodala 53 milijonov dolarjev, drugje po svetu pa 74 milijonov dolarjev za skupen dosedanji zaslužek 1,03 milijarde dolarjev. Natančnejše številke naj bi bile znane še danes.

Film, ki ga je producirala in v njem igra Margot Robbie, je na domačem trgu zaslužil 400 milijonov dolarjev hitreje kot kakršenkoli drug film studia Warner Bros. Celo hitreje kot filmi o Harryju Potterju. Filmu sedaj zaradi milijarde dolarjev pravijo tudi »fenomen barbillion«.

Milijardo dolarjev iztržka v kinodvoranah je doslej v zgodovini brez upoštevanja inflacije uspelo preseči le 53 filmom, poroča tiskovna agencija AP. Pred Barbiko so sicer po zaslužku trije filmi, ki so jih režirale ženske, vendar kot so-režiserke z moškimi. To so Ledeno kraljestvo (1,3 milijarde dolarjev) in Ledeno kraljestvo 2 (1,45 milijarde dolarjev) s so-režiserko Jennifer Lee ter Stotnica Marvel (1,1 milijarde dolarjev) s so-režiserko Anno Boden. Vendar pa ima Barbika še čas, da preseže vse.

Fenomen Barbenheimer, kar sta filma Barbika in Oppenheimer, ki sta v dveh zadnjih tednih skupaj prednjačila po zaslužku, pa je minuli konec tedna razbil film Meg 2: The Trench, ki se je s 30 milijoni dolarjev uvrstil na drugo mesto po prodaji v Severni Ameriki pred filmom Oppenheimer, ki je bil z 28,7 milijona dolarjev tretji. Takoj pred zadnjim v vrsti animiranih filmov o ninja želvah Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, ki je zaslužil 28 milijonov dolarjev.

Oppenheimer je v treh tednih zaslužil 552,9 milijona dolarjev, kar je več od vojnega filma Dunkirk, ki je leta 2017 zaslužil 527 milijonov.