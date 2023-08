Hun Sen je na parlamentarnih volitvah pred dvema tednoma dodatno utrdil svojo vladavino. Ob odsotnosti resne opozicije je njegova Ljudska stranke Kambodže (CPP) osvojila 120 od 125 sedežev. Že pred glasovanjem je voditelj napovedal, da bo oblast v dinastični maniri predal svojemu najstarejšemu sinu, pri čemer pa ni postavil roka za predajo.

Kralj Norodom Sihamoni je nato danes na zahtevo Hun Sena, ki je vodenje kamboške vlade prevzel leta 1998, v vrhu oblasti pa je že od začetka osemdesetih let prejšnjega stoletja, izdal kraljevi odlok, v katerem je zapisal, da Hun Maneta imenuje za predsednika vlade.

45-letni Hun Manet in njegov kabinet morata zdaj prestati še glasovanje o zaupnici v kamboškem parlamentu, ki bo predvidoma 22. avgusta. Zaupnico naj bi jima po pričakovanjih izglasovali. V prihodnji vladi bo veliko mladih ministrov, med katerimi jih bo veliko zasedlo položaje svojih očetov.

70-letni Hun Sen je sicer zatrdil, da se ne bo vmešaval v sinovo vladanje, a obenem dejal, da bo ohranil pomembno vlogo v državni politiki. »To še ni konec,« je dejal po današnjem imenovanju in dodal, da bo na drugih položajih deloval vsaj do leta 2033. V začetku prihodnjega leta bo dolgoletni premier postal predsednik senata in vršilec dolžnosti voditelja države. Obenem naj bi ohranil tudi položaj predsednika CPP, poroča britanski BBC.