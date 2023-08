Medtem ko gorski reševalci z vse države že vse od petka neumorno pomagajo pri evakuaciji domačinov na območju poplav, reševanju domačih ljubljenčkov, dostavo hrane in drugih nujnih sredstev na območja, odrezana od sveta, se očitno še vedno najde kdo, ki nima občutka za sočloveka. »Kljub vsem opozorilom, ki jih objavljamo različne organizacije in državni organi, pa nekateri kljub napovedanim slabim vremenskim razmeram odhajajo v hribe,« so sporočili z Gorske reševalne zveze Slovenija.

Osem gorskih reševalcev iz Rateč se je v nedeljo odpravilo v Tamar, na odcepu za Grlo pa so se z vso opremo odpravili proti zaplezanemu pohodniku. Bil je povsem premočen, zato so ga morali dodatno obleči, namestili pa so mu tudi varovalni pas in čelado. Zaradi spolzkega terena so osebo z vrvjo spustili nižje, vseh devet pa je nato počasi sestopilo do Tamarja.

Da bi bilo takih dogodkov v izrednih razmerah res čim manj, v GRZS še enkrat pozivajo, naj ljudje v tem času in slabem vremenu nikar ne odhajajo v gore, hribe in na težko dostopne terene, saj so razmere tam resnično nevarne.

Z bagrom do helikopterja

Gorski reševalci zadnje dni vse svoje moči uperjajo v pomoč žrtvam uničujočih poplav. V Črni na Koroškem so včeraj zjutraj s pomočjo policijskega helikopterja rešili starejšo osebo, ki si je pri padcu v hiši zlomila kolk. Reševanje je onemogočala visoka voda okoli bloka, zato jim je na pomoč z bagrom priskočil eden od domačinov. Iz samotne višje ležeče kmetije so kak dan prej rešili družino z majhnimi otroki, evakuacijo pa je dodatno oteževala nevarna in dokaj neprehodna pot. Iz naselja Sveta Barbara v Škofji Loki pa so se z reševalci in gasilci uspešno prebili do nosečnice in jo odpeljali v ljubljansko porodnišnico.

Nikakor ne gre pozabiti, da gorski reševalci niso pozabili na kužke, ujete v hišah ali izgubljene v kaosu poplav. Več so jih našli in jih odpeljali k na smrt zaskrbljenim skrbnikom.