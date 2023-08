Miriam Drev je nominirana z zbirko Zdravljenje prednikov, ki je izšla pri Hiši poezije, Harlamov z zbirko Hypomnemata ali Obnovimo osnove pisanja (Literarno društvo IA), Iva Jevtić z zbirko Milost (Kud AAC Zrakogled), Nevenka Perne Miklič z zbirko Pogovor s stvarmi (Kulturni center Maribor) in Podlogar z zbirko Atlas, ki je izšla pri LUD Šerpa, so sporočili z Mestne občine Celje.

V ožji izbor za nagrado je zbirke uvrstila strokovna komisija, ki jo sestavljajo literarna zgodovinarka in teoretičarka Alojzija Zupan Sosič kot predsednica ter lanskoletna Veronikina nagrajenka, prevajalka, doktorica angleške in ameriške književnosti Kristina Kočan ter pisateljica, prevajalka in publicistka Pia Prezelj. Zbirke so izšle v obdobju med lanskim junijem in letošnjim majem.

Veronikino nagrado tradicionalno podeljuje Mestna občina Celje za najboljšo pesniško zbirko leta. Letošnjo, 27. po vrsti, bo podelila na slovesnosti 29. avgusta na Starem gradu Celje.

Istega večera bodo podelili podelili tudi zlatnik poezije za pesniški opus in ustvarjalno žlahtnjenje slovenskega jezika Silvani Paletti ter malo Veroniko za najboljšo dijaško pesem Doroteji Drevenšek za pesem Bitje iz treh komponent. Slavnostni govornik bo predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša pri ZRC SAZU Kozma Ahačič, so še sporočili z mestne občine.