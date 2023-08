Japonski premier Fumio Kishida se bo po vrnitvi z obiska v ZDA 20. avgusta srečal s pristojnimi ministri v svojem kabinetu, da bi določili datum izpusta odpadne vode v morje, je poročal časnik Yomiuri Shimbun, kot tudi drugi japonski mediji, ki se sklicujejo na neimenovane vladne vire. Glede na poročila naj bi do izpusta prišlo v času med koncem avgusta in začetkom septembra, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kishida želi najprej o načrtu za izpust ogromnih količin odpadne vode iz nuklearke obvestiti ameriškega predsednika Joeja Bidna in južnokorejskega predsednika Yoon Suk Yeola, s katerima se bo 18. avgusta srečal na tristranskem vrhu v Camp Davidu blizu Washingtona, dodaja dpa.

Gre za vodo, ki so jo uporabljali za hlajenje nuklearke v Fukushimi, poškodovane v potresu in cunamiju leta 2011, pomešano s podtalnico in deževnico. Več kot 1,3 milijona tone vode hranijo v približno tisoč rezervoarjih. Vendar pa po navedbah upravljavca elektrarne, družbe Tepco, zmanjkuje prostora zanjo. Zato naj bi vodo filtrirali in jo v razredčeni obliki odvajali skozi približno kilometer dolg predor v Tihi ocean.

IAEA je Japonski v začetku julija prižgala zeleno luč

Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) je Japonski v začetku julija prižgala zeleno luč, da lahko izpusti odpadno vodo iz Fukushime v ocean. Kot so pojasnili pri agenciji, je japonski načrt za izpuščanje vode v morje v skladu z mednarodnimi standardi in bo imel zanemarljiv radiološki vpliv na ljudi in okolje.

Načrtu japonske vlade odločno nasprotujejo združenja japonskih ribičev. Trdijo, da bo izpuščanje vode iz Fukushime izničilo njihov trud za povrnitev zaupanja v japonske ribe, potem ko je po jedrski katastrofi v Fukushimi več držav prepovedalo njihov uvoz.

Tudi sosednje države Japonske imajo zadržke glede načrtov Tokia, pri čemer izpostavljajo skrb za morje in javno zdravje.