»Vse poteka v skladu z načrti,« je tako v nedeljo prihajajoče obiskovalce preko družbenih omrežij nagovoril eden od soorganizatorjev Niko Vukič, »prizorišče postaja razmeroma suho, kljub temu pa vas danes z vašimi avtomobili ali avtodomi še ne moremo sprejeti na tem delu. Zato bi vas radi povabili sem jutri zjutraj (v ponedeljek, op.a.), kajti kot vidite, na travi je še vedno nekaj vode. Ampak vremenska napoved od zdaj naprej je ugodna,« je dejal in na ta način pomiril vse, ki so se ob spremljanju novic nemara spraševali, ali festival sploh bo. Kot je znano, so že v petek organizatorji festivala Metal Days (ki je bilo letos prvič ob Velenjskem jezeru) zaradi močnega deževja in obsežnih poplav odpovedali nadaljnje festivalsko dogajanje, podobno so storili organizatorji festivala Castle ob Kolpi.

Andrej Sevšek, drug soorganizator Punk Rock Holiday, je ob tem povedal, da je bilo v nedeljo le kamp prizorišče v gozdu že primerno za postavitev šotorov, preostali deli namenjeni šotorom kot tudi parkirišče za avtomobile, pa bodo pripravljeni danes. »Naše ekipe dajejo vse od sebe,« je poudaril. Tako bodo organizatorji prve obiskovalce na festivalskem prizorišču sprejeli danes, zvečer pa se že obetajo prvi koncerti na glavnem odru. »Na vreme nismo mogli vplivati,« je še rekel Sevšek in omenil, da se zaradi poplavljenih in mestoma zaprtih cest do Tolmina pravočasno prav tako še niso uspeli prebiti posamezni člani organizatorske ekipe, težave so imeli tudi s prevozom težke opreme po poškodovanih cestah.

Kljub temu pa razpored ostaja nespremenjen in organizatorji začetnim težavam navkljub obljubljajo nepozabno doživetje. Do petka se bo na festivalskih odrih zvrstilo nekaj manj kot 60 večinoma tujih punk- rock skupin, med katerimi so tudi zveneča imena kot so denimo ameriški band irskih korenin Dropkick Murpehys – ti bodo nastopali jutri- ali pa stari ameriški punkrockerji Pennywise, ki bodo obiskovalce razveselili v četrtek. Znova prihajajo tudi The Toy Dolls, ki so jih organizatorji v Tolmin pripeljali že v minulih letih, pa denimo skupina Me first and the Gimme Gimmmes. Na prečudoviti festivalski lokaciji v Tolminu se bo v petih dneh zbralo približno 5000 obiskovalcev, tradicionalno bodo to večinoma tujci, ki vstopnice kupijo že nekaj mesecev, tudi slabo leto vnaprej, in sicer še preden je znan seznam nastopajočih. ah x