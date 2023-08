V torek bo večinoma sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, v alpskih dolinah okoli 3, ob morju okoli 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo delno jasno in nekoliko topleje. Predvsem na severu bodo popoldne možne krajevne plohe in nevihte. V četrtek bo večinoma sončno.

Vremenska slika: Ciklonsko območje se je iznad srednje Evrope pomaknilo nad Baltik. Od zahoda se nad zahodno in del srednje Evrope širi vpliv območja visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje s severnimi vetrovi doteka razmeroma hladen in postopno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo predvsem v krajih južno od nas še nastajale posamezne plohe ali nevihte. V torek bo večinoma sončno, nekaj več oblačnosti bo v Alpah. Jutro bo sveže.

Biovreme: Danes bo vremenski vpliv na večino ljudi ugoden. V torek bo vpliv vremena na počutje ugoden in vzpodbuden.