Na ministrstvu se zavedajo, da se v zadnjih dneh predstavniki vodstev vzgojno-izobraževalnih zavodov skupaj z zaposlenimi in z občinskim štabom civilne zaščite trudijo po najboljših močeh, da bi v kar največji meri pripomogli vrniti življenje v normalne tire v občinah, ki jih je zadnja vremenska ujma močno prizadela, so poudarili.

Del teh prizadevanj predstavlja tudi varstvo za tiste otroke in učence, ki ga nujno potrebujejo. Gre predvsem za otroke staršev, ki sodelujejo pri reševanju. »Zavedamo se, da to v trenutnih razmerah povsod še ni mogoče,« so sporočili z ministrstva.

Predstavnike vodstev vzgojno-izobraževalnih ustanov ter tudi župane in županje občin so prosili, da za varstvo otrok poskrbijo po svojih najboljših močeh in v čim krajšem času poiščejo nadomestne prostore, da bo varstvo otrok potekalo kar se da nemoteno.

Občine lahko za nadomestne prostore po njihovih navedbah uporabijo široko mrežo javne vzgojno-izobraževalne infrastrukture, pri tem pa bo nedvomno pomagal kader nepoškodovanih vrtcev in šol.

»Vseeno naprošamo, da družine, ki imate možnost, da svoje otroke varujete v zavetju doma, ponudite pomoč pri varstvu otrok tistim, ki te možnosti zaenkrat še nimajo,« so poudarili in se zahvalili vsem, ki so do zdaj kakorkoli pomagali in nudili prostore domov ali vzgojno-izobraževalnih ustanov za pomoč prizadetim v neurjih.