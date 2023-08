V zadnjih 12 urah je bilo za odpravljanje posledic močnejših nalivov in sunkov vetra s točo in poplav preteklih dni aktiviranih 62 gasilskih enot. Po sedaj zbranih podatkih so zabeležili 57 dogodkov, od tega 19 na območju regijskega centa Murska Sobota (19) in 17 na območju Slovenj Gradca. Dogodke so zabeležili tudi na območjih Celja (10), Ljubljane (osem), Maribor (šest), Kranj, Trbovlje in Ptuj (po štiri), Brežice (dva) ter enega v Novi Gorici, kažejo podatki uprave za zaščito in reševanje.

Čeprav se vreme umirja, poplavne površine med drugim vztrajajo ob Muri, Dravi in Savi. Pretok Mure se je v Gornji Radgoni sicer začel v nedeljo zvečer počasi zmanjševati, v spodnjem toku pa ima ustaljen pretok. Da bi preprečili katastrofo, morajo nasipi zdržati vsaj še en dan, je v nedeljo dejal hidrolog Janez Polajnar. Poplavljene površine ob Dravi pa se bodo tudi danes še ohranjale. Po popoldanskih nevihtah je v nedeljo zvečer poplavila tudi Gradaščica. Poplavne površine ob posameznih rekah v porečju Ljubljanice, pa tudi ob Pesnici se počasi zmanjšujejo.

Še nekaj časa bodo zaradi namočenosti tal grozili tudi plazovi, ki so se tudi v nedeljo sprožali v velikem obsegu, še zlasti na Koroškem in v Savinjski dolini.

Ujma je poškodovala številne ceste in mostove, zaradi česar so številne ceste po državi zaprte. Na prometnoinformacijskem centru sicer voznike opozarjajo, naj upoštevajo signalizacijo na vozišču ter upoštevajo navodila dežurnih služb in ne vozijo na poplavljena območja ali na zaprte ceste.

Se bodo pa v teh dneh izboljšale vremenske razmere. Danes bo po napovedi Agencije RS za okolje (Arso) delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, več oblačnosti bo na vzhodu, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh ali neviht. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem okoli 25 stopinj Celzija. V torek pa bo večinoma sončno.

Danes bodo strokovnjaki pregledali mostove Ujma je poškodovala številne ceste in mostove. Danes bodo strokovnjaki začeli pregled mostov. Na regionalnih in državnih cestah ostaja 75 popolnih zapor in 91 s polovično prevoznostjo. Prav tako je ponekod onemogočen železniški promet, denimo med Mostom na Soči in Jesenicami ter zasavska proga, medtem ko upajo, da bi promet med Celjem in Velenjem lahko stekel popoldne. Kjer je možno, so vzpostavili nadomestni avtobusni promet.