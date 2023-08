Za klobuk naj si zataknejo svoje sočustvovanje!

Kdor koli je kadar koli doživel, preživel poplave, ve: boli, ko voda narašča, narašča čez vse prepreke, prodira v kleti in se dviga v pritlične prostore, jih preplavlja, polni z blatom, prodom, vejevjem. Človeku se zdi, da ga bo občutek nemoči in brezupa, ki ga ob tem preveva, zadušil. Boli, ko voda odnaša dragocenosti, spomine, imetje. Ni pa to najhuje: zares hudo je, ko voda odteče. Ko razkrije katastrofo, ki jo je povzročila s svojo razdiralno močjo. Zavedanje, da je tisto, kar je odnesla s seboj, le neznaten del razdejanja, ki ga je povzročila, je resnično boleče. Spoznanje, da je treba porušiti prepojene stene in jih na novo postaviti, zamenjati uničene napeljave, četudi jih ni odplaknilo, dvigniti parket, podreti vrt, kupiti nov avto, zgraditi nove dovoze. Moč vode – to nam zmeraj znova razkriva – je najmogočnejša in najbolj razdiralna od vseh naravnih moči. Obnova dveh tretjin uničene države bo nedvomno naporna, dolgotrajna in draga. Prve grobe ocene materialne škode naj bi že presegle pol milijarde evrov. Denar za sanacijo bo, obljubljajo vladni veljaki. Hja, kaj drugega jim zdaj niti ne preostane.