Občinski štab Civilne zaščite Kamnik je bil s strani krajank in krajanov območja pod planino Osredek (Bistričice, Zakala in drugih zaselkov pod Kamniškim vrhom) obveščen o morebitni nevarnosti plazenja že aktivnega zemeljskega plazu, zato sta si to področje s pomočjo helikopterja policije ogledala geomehanik in geolog. Podano je bilo mnenje, da ni dodatne nevarnosti za prebivalce nižje ležečih vasi in zaselkov. Kot so sporočili se bo stanje plazu spremljalo tudi v prihodnje.

Še vedno pa velja opozorilo prebivalcem o racionalni rabi vode, kjer je voda na voljo. V primeru neugotovljene namenske rabe vode bomo primorani dotok le-te ponovno zapreti. Voda se preko vodovoda ali s cisternami zagotavlja občanom občine Kamnik, vendar poudarjamo, da ni pitna in jo je treba prekuhavati. Po ogledu terena je bilo namreč ugotovljeno, da se voda uporablja tudi v nesmotrne namene, in sicer za izpiranje dvorišč na zasebnih zemljiščih in pranje vozil. Kamniški štab civilne zaščite še opozarja, da koncesionar izpira cestišča, a izključno v namen urejanja odvodnjavanja in čiščenja jaškov. »Obenem je strogo prepovedano izpiranje ali odlaganje mulja v kanalizacijski sistem, kajti zaradi tega prihaja do zamašitve kanalizacije.«

Delovanje kamniških vrtcev

Javni zavod Vrtec Antona Medveda Kamnik jutri deluje normalno, in sicer po načrtu kot je veljal pred ujmo. Odprte bodo enote Rožle, Tinkara, Sneguljčica, Kamenček, Pestrna in Palček v Šmartnem v Tuhinju. Koncesionar Zasebni vrtec Peter Pan obratuje normalno. Zasebni Vrtec Zarja bo predvidoma odprt od srede, 9. avgusta dalje. Koncesionar Zasebni vrtec Sonček bo zagotovil nemoteno varstvo otrok v enoti v Nevljah, delovanje enota Mana pa je odvisna glede na to, ali bo že zagotovljena voda. Enota Fužine jedo nadaljnjega zaprta.