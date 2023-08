Dvodnevno srečanje predstavnikov več kot 40 držav, na katerem so govorili o miru v Ukrajini, se je včeraj v Savdski Arabiji končalo brez sklepne izjave, a očitno z novim okvirjem za morebiten mirovni načrt, ki ga je predstavila država gostiteljica od podpori še nekaterih udeleženk.

Savdska Arabija je predlagala, da bi mirovni načrt temeljil na razglasitvi premirja vzdolž celotne 1000 kilometrov dolge fronte in mirovnih pogovorih med Kijevom in Moskvo pod posredništvom Organizacije združenih narodov (OZN), pa tudi na ohranitvi ozemeljske celovitosti Ukrajine, je prva poročala nemška agencija DPA, sklicujoč se na neimenovane diplomate. Katere države so še podprle ta izhodišča, sprva ni bilo znano. Savdska Arabija si je sicer že prej prizadevala okrepiti posredniško vlogo med stranema.

Ustanovitev delovnih skupin

Ukrajina je pred srečanjem v Džedi izpostavljala gostiteljstvo Savdske Arabije kot uspeh, prav tako udeležbo predstavnikov Kitajske, Indije, Brazilije, Južne Afrike, Indonezije in drugih držav tako imenovanega globalnega juga, ki se v veliki meri niso opredelile za nobeno stran v ukrajinsko-ruski vojni. V Džedi so sodelovale tudi ZDA in evropske države, ne pa Rusija, ki ni bila vabljena.

Italijanski Corriere della Sera je, sklicujoč se na zahodne diplomate, poročal, da so se udeleženci strinjali, da mora biti v osrčju mirovnega sporazuma o Ukrajini spoštovanje njene ozemeljske celovitosti in suverenosti ter ustanovne listine OZN. To je tudi ena od točk mirovnega predloga Ukrajine v desetih točkah. Dow Jones je, sklicujoč se na evropskega diplomata, poročal, da Ukrajina za razliko od prvega tovrstnega srečanja junija v Köbenhavnu zdaj ni izvajala pritiska za sprejetje njenega načrta in za sprejetje zahteve o umiku ruske vojske pred začetkom mirovnih pogovorov, da pa tudi nobena država ni zahtevala, naj od teh zahtev odstopi.

V Džedi so se dogovorili tudi o nekaterih naslednjih korakih, je še poročal Dow Jones. Pogovore o pogojih za mir bo Kijev nadaljeval z državami udeleženkami na ravni veleposlanikov, Savdska Arabija pa pripravlja predlog o ustanovitvi delovnih skupin, ki se bodo ukvarjale s posameznimi vprašanji iz ukrajinskega mirovnega načrta, denimo z jedrsko varnostjo, okoljskimi vplivi vojne in prehransko varnostjo.

Indija: ozemeljsko celovitost spoštovati brez izjeme

Datuma morebitnega tretjega srečanja niso določili. Prvega na Danskem se je udeležilo 15 držav in je bilo manj izpostavljeno kot tokratno, ki je za Ukrajino uspeh predvsem zaradi večje udeležbe neopredeljenih držav, posebej Kitajske. Ukrajina upa, da bo na podlagi teh srečanj jeseni lahko organizirala mirovni vrh voditeljev držav.

Kitajski Global Times, ki sodi pod okrilje komunistične stranke, je v članku o srečanju v Džedi prenesel precej nevtralno izjavo kitajskega predstavnika Li Huija, da »se o marsičem ne strinjamo in slišali smo različna stališča, vendar je pomembno, da delimo ista načela«. Precej jasen pa je bil indijski predstavnik, svetovalec premierja Narendre Modija za nacionalno varnost Ajit Doval, ki je v Džedi dejal, da je edina pot k mirni in trajni rešitvi spoštovanje suverenosti in ozemeljske celovitosti »brez izjeme«, kot je poročala indijska agencija Press Trust of India.

Na srečanje so se odzvali tudi v Moskvi. Namestnik zunanjega ministra Sergej Rjabkov je dejal, da je dogodek v Džedi »odsev poskusov zahoda, da nadaljuje brezplodne poskuse« pridobivanja držav globalnega juga na stran (ukrajinskega predsednika Volodimirja) Zelenskega.