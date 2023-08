»Vedno rečem, da je glavni cilj zdravje. Torej, da se noben ne poškoduje in da gremo lahko vsi v nove klubske sezone novim izzivom nasproti.« Tako je Vlatko Čančar na novinarski konferenci govoril pred dobrim tednom dni, ko sta skupaj z Luko Dončićem ob priključitvi pripravam reprezentance na prihajajoče svetovno prvenstvo stopila pred sedmo silo. V petek ga je doletelo tisto, kar si vsak športnik najmanj želi. Dobre tri minute pred koncem pripravljalnega obračuna proti Grčiji v Atenah je v protinapadu atraktivno zabil preko dveh igralcev nasprotnikovega moštva, ob nerodnem pristanku pa se prijel za koleno in obležal v bolečinah. Hitro je postalo jasno, da gre za težjo poškodbo, kar so nato pokazale tudi podrobne preiskave ob vrnitvi v domovino. Košarkar Denverja si je strgal sprednjo križno vez v levem kolenu, sila čudno ob vsem tem pa je, da so vest nekaj ur pred Košarkarsko zvezo Slovenije prvi obelodanili mediji v ZDA, ki so blizu NBA moštvu iz Kolorada. Čančarja kmalu čaka operacija, nato pa dolgotrajna rehabilitacija. Njegova odsotnost je velik udarec za ambicije slovenske reprezentance na prihajajočem svetovnem prvenstvu, saj je ob koncu klubske sezone identična poškodba doletela tudi Eda Murića. Selektorju Aleksandru Sekuliću sta tako na položaju krilnega centra ostala zgolj Aljaž Kunc in Bine Prepelič. Prvi uradnega nastopa v članskem dresu z državnim grbom še nima, drugi jih ima zgolj tri.

​Čančar: Bom najglasnejši navijač

Kako neprijetna za reprezentanco je poškodba Vlatka Čančarja, je bilo moč videti tudi na obrazih ostalih igralcev takoj po nesrečnem dogodku. V prvi vrsti jih je skrbelo za njegovo zdravstveno stanje, a jim je bilo hkrati v istem trenutku jasno, da izgubljajo enega ključnih posameznikov na položaju, ki je v košarki sila pomemben in na katerem Slovenija prave alternative nima. »Prvega nastopa na svetovnem prvenstvu sem se izjemno veselil, a mi je usoda na žalost prekrižala načrte. Razočaranje je veliko, a poškodbe so sestavni del športa in moram optimistično zreti v prihodnost. Verjamem, da se bom pod koše vrnil še močnejši. Soigralcem in štabu reprezentance se zahvaljujem za vso podporo, ki mi jo nudijo v teh dneh. Reprezentanci želim, da priprave še naprej nadaljuje v tako dobrem vzdušju ter se odločno poda na svetovno prvenstvo. Prepričam sem, da bodo fantje še bolj stopili skupaj, na igrišču dali svoj maksimum in želim jim veliko sreče. Žal jih bom spremljal le na daljavo, a obljubim, da bom njihov najglasnejši navijač,« je povedal razočarani Vlatko Čančar.

Pred selektorjem Aleksandrom Sekulićem je zdaj izjemno težka naloga. Ob tem, da se v igri Slovenije kažejo stare bolezni, ki so bile prisotne že na lanskem evropskem prvenstvu, je zdaj ostal še brez drugega nosilca na položaju krilnega centra. »Pred nastopom na svetovnem prvenstvu nas še naprej spremlja velika smola. Po odsotnosti Eda Murića je identična poškodba doletela še Vlatka Čančarja. Oba sta poglavitna člana reprezentance in njuno odsotnost bo na sila pomembni igralni poziciji krilnega centra razumljivo težko nadomestiti. Vsekakor je to velik udarec za ekipo, ki pa ga moramo hitro preboleti. Optimistično moramo gledati naprej in še bolj strniti svoje vrste. Verjetno bo v iskanju rešitev pod košem potrebna tudi kakšna sprememba oziroma prilagoditev sistema naše igre. Do začetka prvenstva imamo še dovolj časa in pošteno bomo zavihali rokave. Vlatku želimo čimprejšnje okrevanje,« sporoča Aleksander Sekulić.

Danes naj bi se ekipi pridružil Tobey

Po prihodu iz Aten je imela izbrana vrsta prosto soboto, včeraj zvečer pa se znova zbrala v Stožicah, kjer je nadaljevala s pripravami na naslednje preizkuse. Že v torek ob 18. uri je na vrsti nova tekma. Pred svetovnim prvenstvom bo Slovenija v Stožicah še zadnjič igrala pred domačimi navijači, nasprotnik pa bo Črna gora. Kapetana Luko Dončića in soigralce nato čaka pot v Malago, kjer se bo v okviru praznovanja stote obletnice delovanja španske košarkarske zveze v petek najprej pomerila proti Španiji, v soboto pa še proti ZDA. Obe tekmi bosta ob 21.30. Danes zvečer naj bi se pripravam reprezentance priključil še Mike Tobey.