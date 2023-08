Janja Granbret navdušuje znova in znova. 24-letna olimpijska šampionka je na svetovnem prvenstvu v športnem plezanju v Bernu konec tedna osvojila zlato in bronasto odličje. Najprej je v soboto pokorila konkurenco v balvanskem plezanju, nato pa v nedeljo v težavnostnem zaostala le za Japonko Ai Mori. V novem tednu jo čaka še lov na najvišja mesta v kombinaciji (kvalifikacije v sredo, finale v petek) in olimpijsko normo. Korošica je s sedmimi naslovi svetovne prvakinje izboljšala svoj lastni rekord. V svoji zbirki ima s članskih svetovnih prvenstev ob treh zlatih kolajnah v balvanskem plezanju še štiri kolajne v težavnostnem plezanju, po dve zlati in srebrni, ter dve zlati v kombinaciji.

Vsaka kot prva

Začetek letošnje sezone ni bil po načrtih Janje Garnbret, saj ga je zaradi poškodbe palca na levi nogi izpustila. S tem pa so se spremenili tudi njeni načrti. Vse je stavila na svetovno prvenstvo, v ta namen pa izpustila tudi zadnji dve tekmi svetovnega pokala v Franciji. Strategija se ji je izplačala, saj je v Bernu zaenkrat prišla do zlatega in srebrnega odličja. V soboto je v balvanskem plezanju tekmicam odčitala pravo lekcijo. Z neverjetno lahkoto je rešila vseh osem balvanskih problemov v prvem poskusu, štiri v polfinalu in nato štiri v finalu. Za naslov svetovne prvakinje je pred številnimi navijači v PostFinance Areni v Bernu bila dvoboj s Francozinjo Oriane Bertone, ki pa vrha zadnjega balvana ni osvojila. Boj za bron je pripadel Američanki Brooke Raboutou, ki je na zadnjem balvanu Francozinjo Zelio Avezou potisnila na četrto mesto. V polfinalu na balvanih je tekmovala še Julija Kruder, ki je z 11. mestom vpisala najboljši dosežek na članskih svetovnih prvenstvih.

»Letošnja sezona, v bistvu njen začetek, je bil daleč od perfektnega. Bilo je polno nekih dvomov zaradi poškodbe, ali bom nazaj ali ne bom, tako da sem iskreno hvaležna za vse ljudi, ki jih imam okoli sebe, ki so mi stali ob strani in pomagali,« se je na poškodbo palca na levi nogi ob velikem uspehu spomnila Janja Garnbret, nato pa pokomentirala zmago v balvanskem plezanju. »Do te zmage ni bilo lahko priti, ampak sem bila tista prava Janja, ko sem bila v svojem svetu. Bila sem res zelo vesela, da sem tu, da lahko plezam pred tako izjemno publiko in da mi je uspelo prikazati tako predstavo. Res je neverjetno oziroma nekaj, česar si nisem upala niti sanjati. Težko je opisati z besedami, kaj čutim. Če sem poštena do sebe, se nikoli ne bom navadila zmagovati, ker je tako zelo težko vzdrževati vrhunsko raven. Vsaka zmaga pomeni zame vse, vsaka zmaga je, kot da bi bila prva.«

Pripravljena na glavni del

Le 24 ur po velikem uspehu se je Garnbretova znova veselila. Tokrat srebra v težavnosti. Za novo zlato ji je morda zmanjkalo tudi nekaj moči, saj je po dopoldanskem polfinalu potarnala, da je nekoliko utrujena. Tako ni zmogla do vrha, prišla je do višine 47. 19-letna Japonka Ai Mori pa je padla tik pod vrhom pri 52. V finalu sta obe zmogli do vrha, svetovna prvakinja pa je postala Ai Mori, ki je bila tudi hitrejša. Odlično se je odrezala tudi druga slovenska finalistka Mia Krampl, ki je bila v polfinalu osma, v finalu pa prišla do odličnega četrtega mesta. Brez finala so ostale Vita Lukan (10.), Lucija Tarkuš (18.) in Sara Čopar (20.). Brona se je veselila Korejka Chaehyun Seo.

»Ko sem videla, da je Janja prišla do vrha, sem vedela, da moram pokazati odlično plezanje. Bila sem zelo nervozna, a ko sem začela s plezanjem, mi je steklo. Presrečna sem, da sem postala svetovna prvakinja,« je po zmagi povedala Ai Mori. Janja Garnbret je bila s srebrnim odličjem zelo zadovoljna. »Več kot to, da sem prišla do vrha, nisem zmogla. To je bilo dovolj za srebro, ki sem ga zelo vesela. Tokrat je bil to dan Ai Mori, ki že celo sezono kaže odlično formo. Srebrna kolajna je odlično izhodišče za drugi del svetovnega prvenstva, ko se bodo v kombinaciji delile olimpijske vozovnice. Zelo se veselim dveh prostih dni. Zadnjih pet je bilo napornih predvsem za glavo, saj sem morala biti ves čas osredotočena. V teh dveh dneh bom poskušala čim manj razmišljati o glavnem delu svetovnega prvenstva, se odklopiti in početi kakšne druge stvari. Cilj pa je, da prvenstvo nadaljujem v takem slogu, kot sem ga začela,« pa je po nastopu v težavnosti še dodala Garnbretova.