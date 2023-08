Igralca Elias Rudolf in Tjaša Valentinčič, ki sta se spoznala in se pred sedmimi leti tudi zaljubila v Šentjakobskem gledališču, sta na odru gledališča svojo ljubezen tudi uradno zapečatila s poroko. Rudolfa lahko gledalci občudujejo v predstavi Revizor, ki jo je režirala Ira Ratej, Tjašo Valentinčič Rudolf pa v predstavi Popolni tujci, ki na šentjakobski oder prihaja 13. oktobra v režiji Yasmin Kovic. Svoj igralski pečat je Tjaša pustila v predstavah Vrnitev Blažonovih, Bog, Pizza, da te kap, Seks in ljubosumnost, Govedina legendarno, Hamlet v pikantni omaki in Balada o Karolini Žašler, njen mož Elias pa v predstavah Klepet.com, Zbeži Dvanajst jeznih mož in Revizor. Skupaj sta zaigrala v predstavah Maratonci tečejo častni krog, Dekameron in Idealen soprog.

Njun profesionalni odnos se zrcali v veliki prizadevnosti ter visoki stopnji ustvarjalnosti, samoiniciativnosti in pripravljenosti za delo v skupini; navsezadnje tudi s kritičnim premišljevanjem sveta, v katerem živimo, sveta, ki ga mora gledališče kot ogledalo družbe in nas samih odsevati. Veliko pozornosti na poroki je pritegnila nevestina poročna obleka, ki ni bila le uresničitev Tjašinih sanj, ampak tudi oblikovalkinih. Obleka je namreč unikatno delo izpod rok Tjašine sestrične, diplomirane modne oblikovalke Nine Košak, ki ustvarja pod imenom ninaluba. Od nekdaj sta si želeli, da bi Nina oblekla Tjašo na njen pravljični dan, in sanje so se obema uresničile. Poročna obleka je romantična, a hkrati igriva, narejena iz čudovite čipke z drobnimi svetlikajočimi se rožicami. »Želela sem si, da bi se Tjaša na svoj poročni dan v moji unikatni kreaciji počutila kot v pravljici, ker si to zasluži … In tako je tudi bilo,« nam je zaupala oblikovalka Nina Košak.