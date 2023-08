***

Ko sta scala in kamiq prišla na trg, sta za našo znamko in tudi širše na novo opredelila razred kompaktnih modelov. Zdaj smo obe vozili še dodatno izpopolnili, tako da smo dizajn, notranjost in funkcionalnost dvignili na višjo raven. Nova scala in kamiq dopolnjujeta našo pestro ponudbo modelov z notranjim zgorevanjem in ohranjata svoj močni položaj na trgu.

Klaus Zellmer, predsednik uprave Škoda Auto