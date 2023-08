Slovenci veljamo za dokaj konservativen narod, drugačnost pa nam ni najbolj blizu. Pa je biti drugačen sicer slabo ali dobro? Biti drugačen je lahko super. Ni se potrebno prilagajati drugim. Poslušati nečesa, česar ne želite. Predvsem pa lahko hodite svojo pot, tudi če se večini zdi še tako drzna. Prav drznost, odmerjena pravilno, pa je lahko zagotovilo za uspeh. S podobnimi mislimi so se ubadali tudi Citroënovi razvojniki, ko so na mizo dobili projekt novega križanca. Biti mora drugačen in predvsem drzen, je pisalo z velikimi tiskanimi črkami. Nekaj let kasneje, po prvih vožnjah štirikolesnika, ki so ga poimenovali C4 X, lahko zapišemo: uspelo vam je!

Morebiti veste, kaj je aprykira? Ali pa olinguito? Prvi je križanec marelice in češnje, drugi pa mačke in medveda. V obeh primerih sta križanca nekaj posebnega in združujeta najboljše iz obeh svetov. Kaj pa C4 X?Je prav tako neke vrste križanec, in sicer limuzine, kupeja in športnega terenca. Snovan z željo, da je oblikovan tako privlačno, da se celo moškim šibijo noge, ko ga zagledajo. Osnova tokratnega testneža je limuzinski C4, s katerim sta si precej podobna, odvisno od kota gledanja. Je pa C4 X odločno prostornejši, saj je prirastek v dolžini zajetnih 24 centimetrov (460:436), v prtljažniku pa 130 litrov (510:380), zato zlahka zapišemo, da gre za C4 z dodano vrednostjo. Vzljubili ga boste. Premore namreč veliko dobrot, ki so del serijske opreme shine. Gretje sedeža in volanskega obroča? Ima ga. Kaj pa pametni ključ? Prav tako. Morebiti tudi aktivni tempomat in projekcijo podatkov na vetrobransko steklo? Seveda ju premore. Hvalevreden je tudi visok položaj za sedenje, ki nadgradi udobje, izkaže pa se tudi motor, 1,2-litrski bencinski trivaljnik z močjo 130 konjev (96 kW), ki komajda čakajo, da jih poženemo v dir. Tehnični podatki najvišje hitrosti (200 km/h) in pospeška do stotice (8,9 sekunde) to zgolj potrjujejo. Veseli tudi, da je poraba goriva s povprečjem 6,7 litra denarnici prijazna, doseg z enim polnjenjem pa je okoli 750 kilometrov, kar je za bencinarja ugodno. Pika na i celotnega paketa je gotovo 8-stopenjski samodejni menjalnik, ki deluje tako gladko, kot da bi mazali maslo na svež beli kruh.

A nešteto seveda ne pomeni, da je C4 X vsemogočen štirikolesnik, ki ne pozna napake. Seveda jih ima, a niso kritične do te mere, da bi vas odvrnile od morebitnega nakupa. Čeprav je prtljažnik velik, je odprtina limuzinsko ozka, zato se boste pri morebitnem prevozu kakšnega zajetnejšega tehničnega blaga znašli pred nepremostljivo oviro. Škoda je tudi, da ko podremo zadnjo klop, dno ni ravno. Je pa zato hvalevredno, da lahko prtljažna vrata odpremo s pritiskom na stikalo v kabini ter da so na voljo trije zaprti predali in še nekaj odlagalnih mest, kamor lahko varno spravimo manjše predmete, na primer denarnico ali prenosni telefon.

C4 X je pameten avto, katerega asistenčni sistemi vožnjo naredijo še bolj udobno in tudi varno, kljub temu, da sodobnost odraža tudi z velikim barvnim zaslonom na dotik, pa lahko pohvalimo, da bolj konservativnim kupcem še vedno omogoča, da s stikali na volanskem obroču dostopajo do tempomata, telefona in radia, veseli tudi, da je moč ustrezni režim in temperaturo klimatske naprave izbrati s pomočjo gumbov. Nekoliko smo bili presenečeni zgolj ob branju rezultatov varnostnega trčenja EuroNCAP, na katerih je C4 (brez črke X) pred dvema letoma dobil zgolj štiri zvezdice, kar pa prevedeno še vedno pomeni, da gre za varen štirikolesnik. Ste zastrigli z ušesi, bi C4 X imeli? Za testno različico imejte pripravljenih 27.300 evrov. Od marca do julija letos ga je tako v garažo zapeljalo 73 Slovencev, pri čemer je na voljo tudi v povsem električno gnani različici, ki je zanimiva zavoljo 6500-evrske subvencije Eko sklada.