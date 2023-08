Med glavnimi liki Štoparskega vodnika po galaksiji najdemo vesoljca s planeta Betelgeza devet, ki je med pripravami na prihod na Zemljo zmotno ocenil, da so dominantna vrsta na našem planetu avtomobili. V luči tega si je izbral najbolj povprečno in nevpadljivo ime, ki si ga lahko zamislil. Poimenoval se je Ford Prefect. Gre sicer za avtomobil, ki je bil zelo priljubljen v Veliki Britaniji, izdeloval pa ga je britanski Ford. Kdor ni imel dovolj globokega žepa za prefecta, je lahko kupil skromnejšo anglio.

Izdelovali so jo od leta 1939 do 1967, a je vmes doživela kar korenite estetske popravke. Tako korenite, da ob primerjavi modela iz leta 1939 in šestdesetih let prejšnjega stoletja niti ne bi uspeli uganiti, da gre za isti model. Dolga življenjska doba imena priča tudi o uspešni prodaji tega malega družinskega avtomobila. Skupno so jih izdelali skoraj 1,6 milijona. Izdelali so sicer štiri verzije, a glavna ločnica med klasičnim in novejšim dizajnom poteka leta 1953. Avto so pričeli prodajati leta 1940, med letoma 1942 in 1945 pa ga niso izdelovali, saj so kapacitete Fordovih tovarn v Veliki Britaniji preusmerili v izdelavo vojne mehanizacije.

Najmanjši ford, obarvan večinoma v črno

Anglia je leta 1940 na trg prišla kot zelo enostaven družinski avtomobil, z malo funkcijami. Glavni cilj je bila izdelava karseda poceni avtomobila, ki bo nagovoril množični trg. Bila je najmanjši model britanskega Forda. Kot se za klasičnega forda spodobi, so bile večinoma črne. Zaradi pokončnega hladilnika, ušpičenega nosa in blatnikov nad kolesi je prva anglia od spredaj še najbolj podobna črni dogi, ki v gobcu drži kost. Imela je 1-litrski štirivaljni motor. V izvozni različici, ki je bila v prodaji od leta 1948, je bil motor 1,2-litrski. Prva generacije anglie je bila dolga 3,9 metra, široka meter in pol ter visoka 1,6 metra, z medosno razdaljo 2,3 metra. V prvi generaciji je imela dvoje vrat, v kasnejših pa so izdelovali še modele s štirimi in tremi vratmi. Najvišjo hitrost je dosegel pri 96 km/h, od 0 do 80 km/h pa je pospešila v ležernih 35,4 sekunde. Ob tem je imela znosno porabo tudi po današnjih standardih, ki je znašala 6,5 litra na 100 kilometrov. Najzgodnejši podatek o ceni imamo za drugo generacijo vozila iz leta 1949, ki je ohranil večino lastnosti prve generacije in je predstavljal nekakšno vmesno postajo pred večjo posodobitvijo, ki je sledila leta 1953. Za drugo generacijo anglie je bilo leta 1949 treba odšteti 309 funtov oziroma 16 tisoč evrov, če upoštevamo inflacijo.

Med glavne kuriozitete z vidika današnjih tehnoloških čudežev na štirih kolesih se pri anglii uvršča sistem delovanja brisalcev. Slednji so namreč delovali na vakuum. To se sliši zanimivo, a je v praksi kar nadležno. Vakuumski brisalci so imeli zaradi svoje zasnove stalno hibo, da so prenehali delovati, ko je avtomobil vozil po strmem klancu ali pri višjih hitrostih. Lahko bi tudi rekli, da tedaj, ko bi jih voznik najbolj potreboval. Kdor je želel pri višjih hitrostih obrisati vetrobransko steklo, je moral popustiti pedalo za plin ter dovoliti, da se je v sistemu zopet ustvaril vakuum in pognal brisalce.

Vakuumske brisalce zamenjali šele po 20 letih

Prva večja posodobitev modela je sledila leta 1953, ko je avtomobil dobil povsem nov dizajn. Ta je bil bolj škatlast in se zgledoval po taunusu p1, ki ga je izdeloval nemški Ford. Dizajn stare anglie je medtem živel dalje kot popular 100E, ki so ga ob ceni 390 funtov (16,22 tisoč evrov danes) oglaševali kot najcenejši avtomobil na svetu. Tudi nova anglia ni bila razkošno vozilo. Ob novi ceni 511 funtov (20,84 tisoč evrov danes) je bil avtomobil dražji, po dizajnu pa še najbolj spominjal na malo bolj prefinjenega trabanta, ki so ga sicer pričeli izdelovati šele leta 1957. V primerjavi s prvo generacijo je najvišja hitrost narasla na 113 km/h, pospešek od 0 do 80 km/h se je skoraj prepolovil na 19,7 sekunde (29,4 sekunde od 0 do 97 km/h). Poraba pa je narasla na 9,3 litra na 100 kilometrov. Izdelali so jih 346 tisoč, še večji hit pa je bila zadnja generacija od leta 1959 do 1967. Teh so izdelali milijon. V primerjavi z modelom iz leta 1953 je bila zadnja anglia malenkost daljša, s postopneje ukrivljenim pokrovom motorja, kar je vzbujalo mehkejši vtis.

Zadnja generacija anglie se je poslovila od vakuumskih brisalcev, ki so jih nadomestli električni. Avto je dobil tudi nov 1-litrski motor, ki je hitrost dvignil na 119 km/h, pospešek spustil na 26,9 sekund od 0 do 97 km/h ter izboljšal porabo, ki je znašala vsega 6,9 litrov na 100 km. Izkazal pa se je zlasti po svoji trpežnosti. Danes je zadnja generacija anglie kljub vsemu najbolj znana po svoji hecni podobi, zaradi katere je bila idealen izbor za leteči avtomobil boemske družine Weasley v knjigah in filmih Harry Potter. Manj prijeten spomin na avto ima sloviti Jeremy Clarkson, ki je svojega dne ob testu zaviralne poti anglie pri 113 km/h imel povedati: »To je ena najbolj strašnih stvari, ki sem jih kadarkoli naredil.« Zaviralna pot polna vijuganja, zibanja in belega dima je namreč znašala celih 74 metrov.

*** 309 £ je bilo potrebno leta 1949 odšteti za anglio, ki je veljala za počasen avto.

*** Vakuumski brisalci so imeli zaradi svoje zasnove stalno hibo, da so prenehali delovati, ko je avtomobil vozil po strmem klancu ali pri višjih hitrostih. Lahko bi tudi rekli, da tedaj, ko bi jih voznik najbolj potreboval.