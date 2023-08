Slovenska smučarska skakalka Nika Križnar je na začetku poletne sezone v odlični formi. Potem ko je premočno zmagala na prvih dveh tekmah poletne velike nagrade v Courchevelu v Franciji, je konkurenco pokorila tudi na obeh tekmah v deževnem in vetrovnem Szcryku na Poljskem, kjer so danes izvedli le eno serijo. V soboto so bile še tretjič zapored v sezoni na odru za zmagovalke iste tekmovalke, ob Križnarjevi še Japonka Sara Takanaši in Kanadčanka Alexandria Loutitt. Danes je Slovenija dosegla dvojno zmago, saj je bila druga Nika Prevc (četrta v soboto), kar je njena najboljša uvrstitev na poletni veliki nagradi, tretja pa Loutittova. Ajda Košnjek je bila 10. in 23., Katra Komar pa obakrat 12.

»S svojimi skoki sem zelo zadovoljna. V soboto je bil popoln tudi doskok. Vesela sem, da sem zdržala ves pritisk. V nedeljo je bilo kar nekaj menjave zaletnih mest, močno je padal dež, pihal je veter. V takih razmerah moraš ostati miren, zdržati pritisk in upati, da boš dobil dober veter. Ko sem slišala, da je zraven mene druga Nika Prevc, sem bila zelo vesela tudi zanjo, saj ji je vedno malo zmanjkalo do stopničk. Zelo sem vesela za celotno ekipo. Štiri zmage na štirih tekmah. Komaj verjamem, da se mi to res dogaja,« je povedala Nika Križnar.

Moški del slovenske reprezentance je popolnoma razočaral, saj je znova ostal brez točk. Čeprav Slovenija ni nastopila z najboljšimi, so štiri ničle velik neuspeh, saj so priložnost dobili tisti, ki naj bi bili prihodnost slovenskih skokov. Blamaža je še toliko večja, saj večina reprezentanc ni nastopila z najboljšimi, ampak ekipami B. Če bi v skokih veljala logika moštvenih športov, bi se trenerskemu štabu že tresel stolček. Popolna blamaža je bila tekma v soboto, saj je je v kvalifikacijah odpadlo le šest skakalcev, a so bili med njimi kar štirje Slovenci, Maksim Bartolj, Matija Vidic, Rok Masle in Jan Bombek. Na tekmi, na kateri je zmagal Poljak Vladimir Zografski pred Poljakoma Aleksanderom Zniszczolom in Piotrom Žylo, je nastopil le Rok Oblak, ki je tekmovanje končal že po prvi seriji na 38. mestu. Danes so zaradi premočnega vetra izvedli le prvo serijo, najboljši pa je bil Bartolj na 41. mestu, Bombek je bil 43., Vidic 44. in Masle 46., medtem ko je bil Oblak diskvalificiran v kvalifikacijah. Na odru za zmagovalce so stali Žyla, Zografski in Nemec Luca Roth. Po štirih tekmah v skupnem seštevku vodi Zografski, ki je po dvakrat zmagal in osvojil drugo mesto, prvi zasledovalec, Švicar Gregor Deschwanden pa zaostaja že 126 točk. Naslednja tekma bo 23. septembra v Rašnovu v Romuniji.