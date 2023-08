Kritika: Za vedno tujka v prostoru

Dva moška in ženska sedijo za pultom newyorškega bara. Predaleč smo, da bi slišali pogovor, a nepremičen kader, ki voajersko opazuje nenavadno dinamiko in postavitev med njimi, nas tiho vabi k branju telesne govorice, izrazov in pogledov. »V kakšnem odnosu so si?«, nas v ugibanje situacije kmalu povabi tudi glas izven vidnega polja. Gre za ljubezenski trikotnik, dolgoletne prijatelje, družinske člane? A ko ženska s pogledom proti kameri skorajda podre četrto steno, ta majhna gesta v trenutku spreobrne naše vprašanje. Kdo je pravzaprav ona? Da bi razumeli se moramo sprva sprehoditi čez tri časovna obdobja.