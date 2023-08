Janeza se blato ne prime

Konec tedna po katastrofalnih poplavah so se na teren odpravili tudi številni politiki in političarke. In seveda poskrbeli, da je bila njihova skrb za sodržavljane tudi ustrezno dokumentirana. Seveda, takoj so se našli zlobneži, ki so na kakšni od fotografij opazili zlato uro na roki, pa bele superge in kar je še takih nepomembnosti. Mi, zlobni kakor smo, pa smo seveda opazili, da je tudi vodja opozicije poprijel za lopato in segel z njo v blato. Pozornost nam je vzbudilo dejstvo, da so bili čevlji Janeza Janše povsem čisti. Tudi hlače. Niti kapljice blata. Razlaga je povsem preprosta: velikega vodje se v duhu velikih vodij kakopak niti blato ne prime.