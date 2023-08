»Najpomembnejše je, da smo vse ljudi, ki so bili kakor koli ogroženi, pravočasno spravili na varno, stran od vodotokov, in da nimamo smrtnih žrtev. Devet družin je v naši občini trenutno brez strehe nad glavo, porušenih je pet hiš, še za štiri domnevamo, da jih čaka enaka usoda. Prav ta trenutek s pomočjo helikopterja Slovenske vojske poteka evakuacija še nekaj ljudi, ki jih ogrožajo plazovi. Ti se sprožajo kot po tekočem traku in jim ni videti konca. Ravno včeraj sta se sprožila dva nova,« je za Dnevnik včeraj pozno popoldne orisal aktualne razmere v občini Ljubno ob Savinji tamkajšnji župan Franjo Naraločnik. Kot je dodal, se stvari v tem trenutku še ne da imeti pod nadzorom. »Smo pa vse, ki so bili neposredno ogroženi, pravočasno spravili na varno,« je še dejal.

Zasluge za to pa ima tudi sam, saj se je osebno vozil od hiše do hiše, hupal in ljudi pozival, naj se pred plazovi čim prej umaknejo na varno. Ko župana pobaramo, kako je potekala evakuacija ljudi, ki so jih z balkonov in streh hiš gasilci reševali tudi s pomočjo vrvne tehnike, skromno pripomni, da njega sploh ni treba izpostavljati. »Pa saj smo bili vsi v pogonu, ko smo videli, da je stanje ušlo izpod nadzora. Pomembno je, da ni bilo smrtnih žrtev. Res pa sem moral tudi sam avto pustiti v enem od zaselkov, iz katerega se nisem mogel več vrniti, zato sem misijo zaključil peš,« je pojasnil Naraločnik. In dodal, da so včeraj tudi v Ljubnem dočakali pomoč vojakov Slovenske vojske. »Upal sem, da jih bo prišlo vsaj 200, a jih je trenutno 60. A vsaka pomoč je dobrodošla, saj je dela pri nas res ogromno in upam, da bodo lahko pri nas ostali nekaj dni. Dejansko bi nam v tem trenutku še najbolj prav prišla pomoč dodatnih parov rok prostovoljcev,« je odkrito priznal župan. »Kamor koli se človek ozre, povsod je do meter in pol proda, kamnov, skal in blata. Mnogi so za las ubežali smrti. Tudi moja 82-letni tast in tašča, ki sta bila prav tako evakuirana, a sta se temu zoperstavljala do zadnjega trenutka. Na srečo sta nazadnje le ubogala gasilce,« pa je povedala Marija Ermenc iz Radmirja v občini Ljubno.

Kamp Menina povsem razdejan

»Po pravici vam povem, da je edina sreča v nesreči, da nismo imeli nobene smrtne žrtve. Bali smo se najhujšega, predvsem zaradi v tem času povsem polnega kampa Menina v Varpoljah, v katerem je bilo še v petek več kot tisoč povečini tujih turistov. A nam jih je uspelo pravočasno evakuirati. Šele sobotno jutro pa je razkrilo uničujočo moč Savinje. Reka je za seboj pustila razdejanje, ki nas je vse pustilo odprtih ust. Uničene prikolice, avtodomi in avtomobili, ki jih je močan val razmetal naokoli kot lego kocke. Ljudje so reševali zgolj lastna življenja,« je povedal Janko Žuntar, predsednik Gasilske zveze Zgornje Savinjske doline. Do Luč se tudi včeraj po cesti še ni dalo priti, je bila pa vzpostavljena cestna povezava med Lučami in naprej do Solčave, kjer nam je uspelo govoriti z domačinom Janijem Čerčkom. »Pri nas so hiše za zdaj cele, je pa uničena vsa infrastruktura, saj je podrlo ogromno dreves, mostov, potrgalo je električne kable, zato smo še vedno brez elektrike in bojim se, da bomo še dolgo,« nam je povedal. »Vsi pa smo živi, kar največ šteje. Vse drugo se bo že uredilo, četudi počasi.«