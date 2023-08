Na območju Elektra Celje je največ odjemalcev brez električne energije v Zgornji Savinjski dolini, kjer je na nadzorništvu Nazarje brez električne energije še 1302 odjemalcev. Na Koroškem na nadzorništvu Ravne je brez električne energije 1403 odjemalcev, so zapisali na spletni strani.

»Vse uporabnike obveščamo, da na področjih, kjer so razlite reke in ceste neprevozne, zaradi varnosti selekcije okvar ne izvajamo,« so poudarili. Vse odjemalce ob tem še opozarjajo, naj se izogibajo poškodovanim področjem. Prav tako naj se ne dotikajo vodnikov in naj z napravami ravnajo, kot da so pod napetostjo.

Tudi ekipe Elektra Ljubljana izvajajo pospešeno sanacijo električnega omrežja. Na območju Kamnika je v dopoldanskih urah potekala sanacija srednjenapetostnega omrežja proti dolini Črne, kjer so okoli opoldneva vzpostavili napajanje z električno energijo.

Odprava okvar se še nadaljuje. V tistih delih kamniške občine, kjer dostop ni mogoč, je še vedno motena tudi preskrba z električno energijo. Trenutno je na območju Elektra Ljubljana brez električne energije še 540 uporabnikov, so zapisali na spletni strani.

Iz Elektra Gorenjska pa so popoldne sporočili, da je prekinjena oskrba z elektriko še 138 uporabnikom na 15 transformatorskih postajah, in sicer na območjih proti Lubniku, proti Sopotnici, proti Bodovljeski Grapi in proti Hrastnici.

Ekipe so se cel dan trudile in uspešno vzpostavile zasilno oskrbo z elektriko s pomočjo osmih večjih agregatov na prizadetih območjih. Zasilno oskrbo imajo tako vasi med Praprotnim in Lavtarskim vrhom, prav tako vasi Log, Na Logu, Gabrška gora, Valterski in Kovski vrh, Brode, Gaberk, Šefert, pa tudi transformatorske postaje Sv. Peter in Krmelj. Uporabnike, ki so priključeni na agregate, prosijo, naj uporabljajo elektriko le za nujne potrebe.

Prav tako jim je uspelo položiti in priključiti nov, 700 metrov dolg 20-kilovoltni kablovod v Zmincu, s pomočjo katerega se bo lahko začela vzpostavljati energetska povezava za celotno Poljansko dolino.

V prihodnjih dneh bodo pristopili h gradnji dveh novih 20-kilovoltnih kablovodov, s pomočjo katerih bodo prizadetim vasem lahko zagotovili oskrbo z električno energijo. »Izrekamo veliko pohvalo in zahvalo vsem ekipam na terenu, prav tako podizvajalcem, ki se že vse dni trudijo na prizadetih lokacijah,« so poudarili.

Še vedno velja opozorilo, naj se odjemalci izogibajo poškodovanim področjem. Prav tako naj se ne dotikajo delov električnih napeljav in naj z napravami ravnajo, kot da so pod napetostjo, opozarja Elektro Gorenjska.