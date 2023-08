Prizori opustošenja kot iz kakšnega grozljivega vojnega filma. Obupani obrazi krajanov, neprevozne ceste in podvozi, z blatom namočena stanovanja. Na mestu, kjer je še v petek zjutraj ob cesti Škofja Loka–Medvode stala avtobusna postaja, je zdaj zaradi vdrte ceste hudo razdejanje. To je le nekaj žalostnih sobotnih utrinkov iz občine Medvode. »Hudo je. Medvode bi lahko poimenovali Podvode,« je posledice najhujših poplav v zgodovini občine strnil direktor Televizije Medvode Iztok Pipan. Silovit poplavni val je v središču Medvod zalil vse objekte, pod vodo sta bila tudi občinska stavba in krajevni urad, medtem ko so jo v medvoški knjižnici na srečo odnesli brez vdora vode v notranjost.

Na grozljive posledice naravne ujme, kakršnih še niso videli, so prebivalci naleteli pred medvoškim blagovnim centrom. Namesto razposajenega sobotnega vrveža so jih tam pričakali prazna tržnica, kupi naplavin in polomljenih predmetov ter velike količine blata. V zraku je bil vonj razlitega zemeljskega plina. Lastniki lokalov so nemo čistili prostore svojih trgovinic, optike in frizerskega salona, kjer je voda v petek segala do višine metra in pol, medvoški taborniki so sredi dneva s čelnimi svetilkami na glavah, saj ni bilo elektrike, nesebično pomagali pri čiščenju Mercatorjeve trgovine. Pri črpanju vode, pometanju tal in prenašanju gostinske opreme iz razmočenega prostora so medvoškemu sladoledarju Mensurju Bajramiju na pomoč priskočili celo otroci. »Zgodilo se je v nekaj minutah, a so bili ti nepopisno težki trenutki usodni tudi za nas. Zalilo nam je lokal, zaradi česar smo morali zavreči velike količine sladoleda. Tega ne bomo mogli streči vsaj še dva tedna, škode bo za okrog 5000 evrov,« je povedal Bajrami. »Tukaj živim že vse življenje, a česa tako hudega ne pomnim. Pred leti je bilo ob katastrofalnih poplavah na cesti deset centimetrov vode, zdaj je ta segala v višino poldrugega metra!« je bil pretresen prebivalec Goričan, kjer so bile poplavne razmere med hujšimi v občini. Ljudje so imeli tam ogromno dela s čiščenjem svojih domov, iz katerih so po več ur neutrudno nosili polna vedra vode.

Mnogo huje kot leta 1990

»Ko sem se zjutraj prebudila, nisem mogla verjeti očem. Vse je bilo poplavljeno, divjali so meteorna voda in hudourniki. Odrezani smo od sveta, saj je cesta v dolino še vedno neprevozna,« je bila presunjena krajanka Trnovca v močno poškodovani dolini Ločnice. Prebivalce v tamkajšnjih vaseh pod Polhograjskim hribovjem so poleg naraščanja voda hudo ogrožali tudi zemeljski plazovi. »Ko pride takšna stoletna voda, se ljudje zavemo, kako zelo smo ranljivi,« je med pometanjem naplavin okoli hiše dejala prebivalka Sore, nad katero je najvišje ležeča medvoška vas Osolnik zaradi obsežnega plazu še vedno odrezana od sveta. Med posredovanjem na ogroženih območjih ostajajo aktivne sile zaščite in reševanja, pri čiščenju terena gasilcem pomagajo tudi pripadniki Slovenske vojske, taborniki in intervencijske ekipe iz sosednjih občin. V najhujših trenutkih so jim na pomoč priskočili tudi policisti – trije med njimi so bili poškodovani. Zaradi udarcev ob plavajoče predmete in ureznin jo je najhuje skupil policist, ki je iz poplavljenega medvoškega bloka pomagal reševati ujeta otroka in njuno muco. Iz drugega poplavljenega objekta, kamor je policist vstopil prek strehe, so ob pomoči gasilcev možje v modrem pomagali tudi dvema ujetima starejšima osebama, ki so ju na varno pripeljali s čolnom.

Minuli konec tedna so se v občini, ki je bila več ur odrezana od sveta, zaprta pa je bila tudi državna cesta med Ljubljano in Kranjem, ukvarjali predvsem z reševanjem življenj, evakuacijami in nujnimi posredovanji. »Težko je zbrati misli po tako hudi katastrofi. Še vedno upamo, da se bomo zbudili iz nočne more. Vsi smo videli, premnogi pa so žal tudi občutili vso surovo moč narave, ki se je razbesnela nad našimi kraji. Poplav tako silovitega obsega v naši občini ne pomnimo. Število intervencij se je začelo že v noči s četrtka na petek množiti s tako silo, da jim je bilo težko slediti. Človeka stisne v grlu, ko vidi vsa uničena stanovanja in hiše. Tisočkrat hvala vsem, ki ste na kakršen koli način pomagali,« je bil pretresen medvoški župan Nejc Smole, ki ne skriva, da so pred občino na sotočju Save in Sore, kjer tako hudega besnenja rek in katastrofalnih poplav ne pomnijo niti iz leta 1990, izzivi, ki si jih nihče ne upa niti predstavljati …

*** Človeka stisne v grlu, ko vidi vsa uničena stanovanja in hiše. Tisočkrat hvala vsem, ki ste na kakršen koli način pomagali. Nejc Smole, župan Medvod

Zaradi nevarnosti plazu na Koroški Beli evakuirali 900 krajanov Dobršen del krajanov Koroške Bele je moral že drugo noč zapored zapustiti domove. Obvezno evakuacijo so pristojni razglasili zaradi plazov nad vasjo. Večina evakuiranih je prenočišče poiskala pri svojcih ali prijateljih, 30 jih je prespalo v evakuacijskem centru v Osnovni šoli Prežihovega Voranca, petim so zagotovili varstvo v Domu Franceta Berglja na Jesenicah, 28 pa se jih je kljub nevarnosti odločilo ostati doma. V soboto malo čez tretjo uro zjutraj se je namreč na Koroški Beli oglasil alarm, ki opozarja na možnost sprožitve zemeljskega plazu nad vasjo. Po ogledu stanja na terenu so pristojni ugotovili, da je prišlo do površinske splazitve. Dan so krajani lahko preživeli doma, ponoči pa so morali ponovno v zasilna bivališča. V komunikacijskem centru Gasilsko-reševalne službe Jesenice izvajajo 24-urni monitoring plazu, je pa zanka za potrebe alarmnega sistema na plazu zaradi visokega vodostaja vode deaktivirana. Predvidevajo, da jo bodo ponovno namestili v sredo. Ker ponoči vizualni monitoring ni popolnoma zanesljiv in nočejo ničesar prepustiti naključju, čez noč odredijo obvezno evakuacijo. eb

Na Škofjeloškem rešili nosečnico Petkova ujma je na območju Škofje Loke, kjer so gorski reševalci v soboto pomagali nosečnici, ki so jo s helikopterjem prepeljali v ljubljansko porodnišnico, prizadela več kot polovico občine. Od sveta ostajajo odrezane dolina Hrastnice, Bodovska dolina in Sopotnica. Zaradi nevarnosti plazov in nedostopnosti je evakuiranih veliko prebivalcev, cestna povezava do Žirov je vzpostavljena in ima polovične zapore.