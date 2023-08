»Ne zaganjajte motorja, ampak pokličite vleko, da vozilo odpelje v preverjeno servisno delavnico, kjer bodo serviserji zmočene dele vozila razstavili in preverili, katere komponente je voda poškodovala. Tudi na videz posušeno vozilo naj bo na pregled v delavnico pripeljano z vleko,« so danes sporočili iz AMZS.

Poplavna voda namreč lahko poleg blata prinese še drugo umazanijo, tudi fekalne odplake, ki so praviloma kisle in zato do sestavnih delov vozil zelo agresivne, je povedal vodja servisne dejavnosti pri AMZS Jurij Kočar.

Pri vozilih, v katera je voda vdrla v potniško kabino in je bil večji del motornega dela pod vodo, je povzročena škoda največkrat nepopravljiva in se popravilo ne izplača. »Četudi pri takem vozilu še uspemo zagnati motor in na videz brezhibno deluje, se posledicam v obliki različnih okvar zaradi zalitja, ki bodo v prihodnje sledile, skorajda ne moremo izogniti,« je opozoril Kočar.

Glede električnih vozil je pojasnil, da so visokonapetostni sklopi električnih vozil pred vdori vode dobro zaščiteni in se samodejno izklapljajo že ob izključitvi vozila. Pogonska baterija nima potenciala proti zemlji in zato za zdravje in življenja ljudi ni nevarna. Glede drugih delov poplavljenih električnih vozil pa velja enako kot pri vozilih s termičnimi motorji.

V primerih, ko je vozilo še poplavljeno, naj vozniki upoštevajo navodila pristojnih in počakajo, da se voda umakne, nato pa pokličejo vleko, še svetujejo v AMZS.

V zvezi, ki članom nudi pomoč tudi v primeru poplavljenega vozila, v prihodnjih dneh pričakujejo povečano število klicev, zato člane in stranke že vnaprej prosijo za potrpežljivost in razumevanje. V turistični sezoni se namreč že brez izrednih razmer soočajo s povečanim obsegom dela, dodajajo.