»Vsi bivalni prostori v pritličju so popolnoma uničeni. V pol ure je bila hiša poplavljena in voda je vdrla skozi vse špranje,« nam je povedala Anita Lopojda s Sneberskega nabrežja. Naselje z 80 enotami je bilo odrezano, rešili so jih gasilci s čolni. »Gasilci so se izjemno izkazali. V nekaterih hišah so razbili okna, da so ljudi spravili ven. V trenutku smo se morali odločiti, da gremo na čoln, če bi čakali še nekaj minut, bi bili odrezani. Vsi smo bili premočeni od nog do glave.« Noč so preživeli pri sorodnikih, v soboto zjutraj pa se je začelo mukotrpno delo: pospravljanje poplavljenih hiš.

Ko smo zapuščali hišo Anite Lopojda, je ta prišla za nami in nam dejala še to: »Prosim, napišite, da če ne bi bilo gasilcev, bi bilo v naselju veliko mrtvih. V tej ulici je veliko starejših občanov in drugih ranljivih oseb, ki bi si sami težko pomagali.« Na tem območju so gasilci od petka zvečer opravljali intervencije še na Šmartinski cesti in Cesti na Brinovec. Poleg Gasilske brigade Ljubljana je na območju delovalo še osem prostovoljnih gasilskih društev.

Poplavilo je tudi snebersko enoto vrtca Miškolin, ki je v poletnem času na srečo zaprt. »Vrtec je hudo poplavilo in ocenjujemo, da bo škoda velika. Vse je premočeno, od omar do opreme, pisarn in igrač. V soboto je bilo v vrtcu še vedno 45 centimetrov vode. Večino smo že izčrpali, ostalo je še pet centimetrov mulja,« nam je v soboto pojasnila Jožica Kokelj, ki je vzgojiteljica že več kot 35 let. »Ko smo v soboto lahko prišli do vrtca, so nas tam že čakali starši, ki so takoj priskočili na pomoč. Pomagat so prišle tudi vzgojiteljice iz drugih vrtcev. Tudi gasilci so se takoj odzvali in nikakor nimamo občutka, da smo ostali sami,« je izpostavila vzgojiteljica.

Sava odplavila most

V Tacnu je hudourniška Sava v petek odnesla kajakaški center. Na Kajakaški ulici smo v soboto dopoldne srečali gasilce, ki so zaključevali črpanje vode. »Večino smo že oddelali. Na tej ulici smo intervenirali pri 35 objektih, trenutno črpamo še v petih, potem bomo črpanje zaključili. Preostanek čiščenja bodo morali opraviti stanovalci,« je povedal Aleš Cedilnik iz PGD Tacen. Po črpanju so prebivalce čakali mulj, sortiranje premočenega imetja in ocenjevanje škode.

»V kleti smo imeli dva metra vode. Zmočilo nam je tudi približno šest ton lesenih peletov, s katerimi smo se nameravali ogrevati čez zimo. Sedaj jih nakladamo na prikolico, ker so neuporabni,« je pripovedoval 17-letni Aleš Režek. Aleševi babici, ki živi v sosednji hiši, je voda med drugim uničila nafto, s katero se je nameravala greti čez zimo. Na ulici je poplavilo tudi bloke z garažami, v katerih je ostalo nekaj avtomobilov. »Vsi kletni prostori so uničeni, vse stvari, prav tako avtomobili, ki so ostali. Gasilci so izčrpali vodo, ostal je mulj, ki ga bomo s težavo odstranili. Kot vidite, je odnašanje mulja na roke Sizifovo delo,« je povedala Jelka Šušteršič.

Sava je odplavila tudi viseči most za pešce in kolesarje, ki Vikrče povezuje z Mednom v sosednji občini Medvode. »Čez ta most sem se redno vozil. Vidim, da so jeklene vrvi ostale, odneslo je samo leseno konstrukcijo,« je dejal Andrej Mušič iz Medna. Brv, ki na tem mestu stoji že od leta 1934, je bila obnovljena lani. Na tem območju so gasilci v soboto črpali vodo še na Taborski ulici, Ulici Ivice Pirjevčeve in Marinovševi cesti.

Reševanje konj

Malce naprej sta Gameljne ogrozili dve vodi. Sava in potok Gameljščica sta se v petek združila v širok hudournik. Na ozkem pasu med obema vodama stoji kmetija Košir, kjer je voda ogrozila okoli 50 konj. Kmetija je bila čez konec tedna še vedno odrezana od preostalega območja, saj se Gameljščica takrat še ni vrnila v strugo. Oskrbniki konj so brodili čez reko in reševali, kar je ostalo. »Voda je uničila za celo leto sena. Ne vem, kdaj bomo lahko konje vrnili nazaj,« je povedala Izabela Požar, ki je lastnica enega izmed evakuiranih konj. Reševanje v soboto je bilo dramatično. »Voda je narasla do pasu in živali smo morali hitro evakuirati. V naglici smo 50 konj zvozili v različne hleve v bližnjih občinah. Živali so se upirale in bale.« Konjev še vedno niso vrnili. Nižje ob Savi so se tudi konjarji iz Konjeniškega kluba Stožice morali v naglici evakuirati. »Kolegi iz Gameljn so nam sporočili, da Sava poplavlja. Malo zatem smo dobili navodilo, da se moramo evakuirati,« je pojasnila Jana Fireoved, ko smo jo srečali med vračanjem konja v hlev tega konjeniškega kluba. Po njenih besedah so konje Kasaškega kluba za kratek čas prestavili tudi v parkirno hišo v Stožicah, od koder pa so jih hitro vrnili, saj je nevarnost na tistem območju minila že v petek popoldne.