Ruske sile naj bi manevrirne rakete proti kraju Kupjansk v regiji Harkov izstrelile pozno v soboto. »Nekatere rakete so bile sestreljene,« je na Telegramu zapisal Zelenski in dodal, da napad na center terjal več smrtnih žrtev in ranjenih. V centru je po napadu izbruhnil tudi požar, ki pa so ga gasilci že pogasili.

»Že ta vojni zločin pove vse o ruski agresiji. Premagovanje teroristov je stvar časti za vse, ki cenijo vrednoto življenja,« je poudaril.

Zadeta naj bi bila tudi tovarna podjetja Motor Sič v regiji Zaporožje. O žrtvah napada Zelenski ni poročal. Motor Sič sicer velja za najpomembnejšega ukrajinskega proizvajalca letalskih in helikopterskih motorjev ter plinskih turbin.

»Ukrajina bo branila svojo svobodo, Rusiji pa ne bo uspelo nadomestiti mednarodnega prava s terorjem ali kakršnim koli ustrahovanjem,« je dodal Zelenski.

Ukrajinske letalske sile poročajo, da so skupno sestrelile 30 od 40 manevrirnih raket in vsa brezpilotna letala iranske izdelave šahed, ki jih je izstrelila Rusija. »Skupaj je sovražnik ponoči v več valovih izstrelil 70 zračnih napadalnih orožij,« so še dodale ukrajinske letalske sile. Med njimi naj bi bile tudi tri hipersonične rakete kinžal.

Ruska vojska trdi, do so bile v zračnih napadih zadete letalske baze ukrajinskih sil v regijah Hmeljnicki in Rivne. Napade na regijo Hmeljnicki je danes potrdil tudi lokalni ukrajinski uradnik Sergij Tjurin. »Od včeraj zvečer je bila regija napadena trikrat. Večina raket je bila sestreljenih. Poškodovanih pa je bilo več stavb in avtobusna postaja,« je zapisal na Telegramu.

Rusija je medtem sporočila, da je v bližini Moskve davi sestrelila ukrajinski brezpilotni letalnik in da napad ni terjal žrtev ali škode. Po navedbah proruskega guvernerja regije Herson Vladimirja Salda pa naj bi Ukrajina napadla tudi most Čongar, enega od mostov, ki polotok Krim povezujejo z regijo Herson.

Napaden naj bi bil tudi most v bližini mesta Heničesk, je dejal Saldo in dodal, da je bila v napadu ranjena ena oseba.