»Slovenija je sprožila evropski mehanizem za pomoč z namenom, da ojačamo naše sile,« je dejal premier. Za pomoč je prav tako zaprosila sosednje države, »tudi njihove vojske na tistih točkah, kjer nam lahko pomagajo«, predvsem pri helikopterski prevozih. »Tudi v primerih, kot je Škofja Loka, bomo to uporabili,« je dodal.

Premier si je v Škofji Loki ogledal posledice ujm skupaj z ministrom za naravne vire in prostor Urošem Brežanom ter poveljnikom civilne zaščite Srečkom Šestanom ter tamkajšnjim županom Tinetom Radinjo. Poudaril je, da je »intervencija danes lepo urejena, zakonsko urejena, ve se, kdo je tisti, ki je odgovoren, kako poteka in kdo zagotavlja sredstva«.

»Običajno v prehodu v sanacijo na nek način sistem razpade. Želimo zagotoviti, da se to tokrat ne bo zgodilo, da bodo ljudje, ki pomoč potrebujejo, to dobili,« je dejal premier, ki si bo danes ogledal tudi prizadeta območja v Radovljici in Medvodah.

Po njegovih besedah želijo tudi zagotoviti, da bo infrastruktura vzpostavljena in sanirana, »tako kot je treba čim hitreje in da se bomo hkrati tudi na terenu prepričali, v katerih točkah je bila sanacija vodotokov v preteklosti uspešna in v katerih ne, ter da tudi na tem področju najdemo učinkovite rešitve«.

Premier je pri tem poudaril, da gre za kompleksen problem, ki ga ne bo mogoče rešiti v enem dnevu. »Smo pa na tem začeli delati in verjamem, da bodo tudi zakonske spremembe, ki prihajajo v prihodnjih tednih, pomembna točka, na kateri bomo lahko rešitve tudi zasnovali,« je dodal.

Razmere na Škofjeloškem so še vedno katastrofalne, tri doline so odrezane od sveta, pa je opozoril škofjeloški župan Tine Radinja, ki premierjev današnji obisk razume kot znak podpore. Sledila bo obsežna sanacija, pri kateri potrebujemo pomoč tako države kot EU, da bomo osnovni življenjski standard prebivalcev dvignili tja, kjer je bil pred nesrečo,« je pozval.